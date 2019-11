Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza ma non potrà mai essere del tutto italiano e questo l’attacco al calciatore del Brescia da parte di Luca Castellini capo tifosi dell’Hellas Verona intervistato dall’emittente radio caffè sulla vicenda dei burattini di durante la partita di campionato di ieri che avevano provocato una dura reazione della 30 e la momentanea sospensione della gara più Presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi Veronesi doc commenta inutile girarci intorno se qualcuno fa il verso della scimmia di un giocatore perché è di colore quello è razzismo in funzione 60 centrifuga avanzate in un sito nucleare e cioè il doppio di prima integrazione dell’accordo sul nucleare del 2015 l’ho annunciato la TV di stato il capo dell’organizzazione per l’energia atomica di Teheran parlandonetesimo anniversario dell’occupazione dell’ambasciata statunitense Sto tornando che nel corso degli ultimi 60 giorni l’iran è aumentato di circa 10 volte portandola 5000 G la sua produzione quotidiana di comincio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi a Shanghai in Cina per il China International Import Expo parteciperà in via straordinaria dietro invito del presidente cinese alla cena di offerta dallo stesso leader di Pechino ai capi di stato e di governo ha annunciato che sono stati chiusi accordi fermi da te un po’ come l’agroalimentare ha ricordato che nel 2020 per il cinquantenario della relazione diplomatica fra i due paesi ci sarà siccità in Cina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha poi auspicato un accordo Stati Uniti Cina sui dazi per abbassare le tensioni che non aiutano i mercati uno ti hanno detto in chiusura Il governo turco ha annunciato che dopo l’operazione militare nel nord della Siria elefante di Ancarano catturato 287 membri del lys fra i quali 45 turchi e 242 stranieri quest’ultimi si trovano nella zona di sicurezza in Siria e saranno lìnel loro paese d’origine anche se sono stati privati della loro cittadinanza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa