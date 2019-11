Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano il 2019 vede il sud entrare in recensione con un PIL stimato in calo dello 0,2% a Fronte del 0,3 % del centro-nord e quanto emerge da un rapporto di svimez che segnala per il 2020 una debole ripresa con il mezzo giorno che Cresceranno oltre allo 0,2% lo studio evidenzia poi che guardato di nuovo il gatto occupazionale tra sud e centro nord che i posti di lavoro da creare Per colmare il divario sono 3 milioni ma dalle 2000 in poi hanno lasciato il mezzogiorno due migliori 15.000 residenti la metà dei quali d’allarme accolto del premier Conte conserva che la crisi occupazionale è un’emergenza Nazionale ma avverte che si riparte il sud e riparte l’Italia e annuncia che a fine anno sarà varato il piano per il sud Invitando a valutare nel lungo periodo il REDcittadinanza che perimetrano impatto Nullo sul lavoro la cronaca un membro del comitato nazionale di radicali italiani stato fermato con l’accusa di associazione mafiosa e favoreggiamento nell’ambito di un’operazione disposta dalla Procura di Palermo ha portato in carcere 5 persone compreso il capomafia di Sciacca secondo I magistrati Antonello Nicosia avrebbe poi sfruttato le visite in carcere del Boss detenuti al seguito della deputata Giuseppina occhionero prima serata Italia viva per fare da tramite tra capi mafia clan portando all’esterno messaggi e ordini in alcune intercettazioni Nicosia insultava Falcone definire il basso Matteo Messina Denaro il nostro primo ministro è un istanza di scarcerazione è stata presentata questa mattina da difensori di Salvatore Buzzi Ras delle cooperative condannato in secondo grado nel procedimento mondo di mezzo 18 anni e 4 mesi i difensori dopo la sentenza della cassazione che ha fatto dell’accusa di associazione di stampo mafioso nei confronti di Buti ha disposto che la Corte d’Appello di Roma and ride termini la pena hanno chiesto in subordine gli arresti domiciliari in un intervento sulla Stampa il procuratore Pignatone intanto sottoRoma non è una città mafiosa Ma è una città in cui operano più associazioni mafiose ultime notizie in chiusura il cadavere di una donna all’apparenza di giovane età è stato trovato questa mattina a Livorno presso il capannone di un ex fabbrica dove nei giorni di Ognissanti si è tenuto un reparti che si è concluso ieri sera è qui hanno partecipato in centinaia da tutta Italia Indaga la squadra mobile di Livorno è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa