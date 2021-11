Ultime Notizie Roma del 04-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 4 novembre buongiorno alla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce l’allarme dei contagi nelle regioni del nord-est nel friuli-venezia Giulia il pollaio scoperto dopo le manifestazioni antipasto continua ad aumentare dai 93 casi positivi tre giorni fa Ieri eravamo a 140 cresce anche il Cluster nella zona termale Padovana 110 casi attuali allarme in Alto Adige per il balzo dei contagiati è un decesso alla scala un positivo nella pietra per saltare i concerti di Bari Mo in Germania si contano 194 morti per il covid-19 una settimana fa nella pandemia di non vaccinati denunciata dal ministro della Salute Spanna nuovo record di vittime in Russia Life ha dato il via libera al richiamo a sei mesi dalla prima dose di vaccino Johnson & Johnson che verrà effettuato con un siero a mrna ipotizza anche di autorizzare una dose buona per per i vaccinati concome Fino a che sputnik Ok Stati Uniti al vaccino Fighters per i bambini sono 5188 i positivi al covid di ieri 2354 più di quelli di martedì 63 morti 22 in più il tasso di positività Carla lo 0 7% i carabinieri sequestrano 9 grinta trovarsi tra cui anche quello che aveva l’attore Pippo Franco servizi pubblici locali concessioni idroelettriche accreditamento delle strutture sanitarie private distribuzione delle farmacie sono alcuni dei l’enorme inclusi nella bozza del ddl di riforma della disciplina sulla concorrenza che arriverò Consiglio dei Ministri nel testo di 34 articoli sono previste le deleghe per i servizi di gestione dei rifiuti per interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica è una botta anche una delega sul trasporto pubblico non di linea Ostia taxi e noleggio con conducente la leader di Fratelli d’Italia meloni vede draghi a Palazzo Chigi sulla manovra quota una mega mentre ministro dello sviluppo viene immortalata a cena con Di Maio Salvini sfida la fronteTerme al consiglio federale convoca l’assemblea programmatiche discute con il premier ungherese orban e quello polacco un’ora yeski sulla formazione di un nuovo gruppo al Parlamento Europeo che Posso unire i loro parte delle 2021 in 10 mesi oltre 41 milioni del reddito di cittadinanza sono andati a chi non aveva diritto I furbetti il 20% in campagna si sono messi in tasca a circa €135000 giorno che aspettavano ad altri soldi sono andati anche ai familiari di boss della criminalità organizzata sono il risultato dei controlli dei Carabinieri possiamo ancora pagina sei misure cautelari eseguite in un’operazione incentrata sui lavori di manutenzione del viadotto Morandi di Catanzaro di una galleria sulla statale 280 sequestrate parti delle due strutture due imprenditori avevano costituito la società fittizie per ottenere lavori di manutenzione eseguiti con materiali scadenti con questo materiale che abbiamo fatto è che è scaduto si legge in un’intercettazione il 90% dei paesi del mondo ha un obiettivo di zero emissioni quando il Regno Unito ha preso la presidenza della Coop €26 il trenta per centol’ho detto a Glasgow il presidente della Coop 26 Aux armes de Boris Johnson il G20 di Roma ha dato segnali incoraggianti di buona volontà da parte di vari paesi inclusa la Cina sul taglio di inizio di necessario l’obiettivo dell’accordo di Parigi Ma resta molta strada da fare per garantire il risultato perché ancora 22° sarebbe una tragedia per il pianeta campanello d’allarme per Irene degli Stati Uniti anche candidato sostenuto da Trump vince a sorpresa in Virginia dove nel novembre scorso biden aveva battuto il Tycoon con 10 punti di vantaggio la fede lascia invariati i tassi di interesse il costo del denaro resta Fra lo 0-0 5% e annuncia l’addio del terreno vero la riduzione degli acquisti di asset a partire da novembre lo sport l’Inter batte 3 a 1 lo Sharif in Moldavia e si lancia verso gli ottavi di Champions League e brozovic skriniar è San Firmano la vittoria che serviva per capire il secondo posto nel girone guidato dal Real Madrid con 9 punti è inutile Invece quello del Milan con il portobattuti a freddo da lui per i rossoneri acciuffano i lusitani su autogol Viber ma scrivere uno nella colonnina di punti in testa al girone il Liverpool poi porto 5 Atletico Madrid da 4 a 2 gare dalla fine Pioli e compagni devono vincere Largo a Madrid poi in casa con i led e sperare Nelle sventure altrui saremo a vedere noi per il momento ci fermiamo Ti auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa