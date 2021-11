Ultime Notizie Roma del 04-11-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella lega indietro non si torna l’esortazione di Giorgetti a rompere con i sovranisti europei a cambiare linea respinte al mittente da Salvini che conoscevano il premier polacco morawiecki torna lavoro unire in un unico gruppo Le destre europee il consiglio federale Si annuncia di altissima tensione dopo gli attacchi del ministro dello sviluppo che hanno scatenato l’ira di molti il leader lancerà una conferenza programmatica da fare entro fine anno che sarà anche occasione per una nota interna per capire chi ci sta e chi no a perseguire un programma su cui stavi non intende mollare tra i turisti a scuola è ancora nella RSA e tra manifestanti che nei giorni scorsi hanno dato No al Green Park il covid rialza la testa in particolare nel nord est a Trieste per protesta si allarga allarme in Alto Adige per il naso dei contagiati Veneto torno Ippocrate in particolare nelle zone delle Termeè una ventina di chilometri da voi in Germania si contano 194 vittime erano tanto una settimana fa me lavanderina di non vaccinati denunciata dal ministro della Salute Spa nuovo record in Russia 1189 in un giorno servizi pubblici locali concessioni idroelettriche mappatura concessioni delle spiagge sono alcune delle norme nella borsa della riforma della disciplina sulla concorrenza draghi ha scelto la via della mediazione sul diviene indispensabile per ottenere il PNR e prima del Varo riunito la cabina di regia per condividere con i partiti le scelte per alleggerire i vincoli e spingere le attività economiche il test al momento di 34 articoli Ma sarà rivisto è corretto fino all’una in vista del Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi nel pomeriggio anche perché ci sarebbero ancora questioni aperte via libera ai fai la nuova dose di vaccino per tutti coloro cui è stato somministrato monodose Johnson & Johnson milioni e mezzo di italiani e riceveranno ulteriori inoculazione con un vaccino a MRA sai però moderna dopo sei mesi dal Johnson & Johnson novità anche per i vaccinati consiglieri non riconosciutoma utilizzati molto da stranieri in Italia si cerca di autorizzare una dose poste perché abbia fatto vaccini come Stino va che sputnik che faciliterebbe l’acquisizione del Green casa da terzo dopo cena verso un ampliamento della platea degli interessati Cambiamo argomento l’udire organizza nuovo convegno si terrà in modalità telematica in presenza il prossimo lunedì 8 novembre a partire dalle ore 17 sarà anche l’occasione per commentare la nuova botta relativa alla gestione della quarantena e del tracciamento dispositivi all’interno delle comunità scolastiche il presidente Marcello Pacifico abbiamo chiesto per i dirigenti scolastici delle norme chiare in tema di responsabilità nel luogo di lavoro c’è a scuola questo perché Perché un senso unico e la carente tutte ma non ha affrontato per responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezzarivista delle responsabilità che non sono legate ha fatto che non hanno i poteri di specie quindi che non posso andare intervenire pur in presenza di problemi per esempio strutturare ho ancora il tempo del covid in presenza di una norma astringenza che vuole tutte le lezioni in presenza tutte le diatribe senza con l’attore dimensionamento scolastico quindi collettore classi pollaio Quindi con i problemi che sono connaturati alla mancato rispetto del distanziamento i luoghi chiusi questo emendamento è stato presentato e spiegato ai membri della sesta XI commissione del Senato Speriamo che questa volta si è approvato e che questo tempo è da sempre utile fin dalla sua fondazione ha messo al centro c’è la revisione del testo unico sulla sicurezza con l’introduzione di un capitolo sulle responsabilità dirigenti possa essere approvato per tutelare anche la figura dei 8000 dirigenti scolastici italiani che dirigono reggono le nostre scuoleSpecialmente in un momento così delicato quello del compito Quello di andare a scuola tutti più sicuri tutti più sereni e di poter svolgere il proprio lavoro anche da parte della piena Sicurezza È tutto Buon proseguimento di ascolto

