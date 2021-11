Ultime Notizie Roma del 04-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno monitoraggio settimanale della fondazione gimbe periodo 27 ottobre 2 novembre aumentano ancora in Italia i nuovi contagi covid e più 16,6% e ricoveri + 14,9% si inverte anche la tendenza delle terapie Intensive che registrano più 12,9% di ingresso e quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione gimbe nel periodo 27 ottobre 2 novembre una sostanziale stabilità di vederti Per quanto riguarda i decessi + 3,2% di cui 15 riferiti a periodi precedenti nell’ultima settimana sottolinea Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe Si conferma livello nazionale un incremento di nuovi casi settimanali pure più contenuta rispetto alla precedente l’aumento della circolazione virale ben documentato da l’incremento registrato nelle ultime due settimane siete d’accordo positivi persone testate io te la porto così devi tamponi molecolari in tuttoregioni tranne Marche Molise Piemonte Sicilia Umbria si rileva un incremento percentuale di nuovi casi e 43 provincia hanno un’incidenza pari o superiore al 50% mila abitanti in Veneto tutte le province superano tale soglia Ma la provincia di Trieste e far registrare i 376 casi per 100.000 abitanti diminuiscono poi ancora i nuovi vaccinati scendono a circa 20 miglia al giorno i report registra un calo del 5,1% del numero di somministrazioni tu vedere sfiorato quota 440 mila nella settimana 11 17 ottobre il numero di nodi vaccinati nelle ultime due settimane è evidente report è crollato prima 239000 meno 45,7 X P 144000 meno 39,6 % ma ce li fa leggere ai bambini Franco Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità il coordinatore del comitato tecnico-scientifico annuncia l’imminente Natale sicura provato negli Stati Uniti dice riferendosi è libera arrivato in America non solo da parte dell’Agenzia del farmaco americana anche da parte dell’organismo di controllo sulla sanità pubblica in Generali sull’ epidemia di covid in ItalyLocatelli nota che abbia un incremento di circolazione virale che in alcuni paesi europei ha avuto impatto sui servizi in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini al mantenimento delle misure non farmacologiche come le mascherine e il distanziamento cronaca chiusura l’appuntamento è fissato per domani mattina alle 12 al tribunale di Tempio Pausania davanti al GIP girabrilla i suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza Italo norvegese di 19 anni però non ci saranno anche questa volta hanno deciso di restare a Genova ad essere rappresentati in aula dei loro legali l’altro lato dei banchi e chiusura l’avvocato Giulia Bongiorno che rappresenta Fin della studentessa di 21 anni che ha denunciato il presunto stupro di gruppo e sarebbe venuto in residence di Beppe Grillo a Cala di Volpe in Costa Smeralda quella notte tra il 15 e il 17 luglio 2019 era con un’amica che però non è una testimone oculare perché dormiva sul divano anche lei è vittima di abusi perché mentre dormiva e giovanile avrebbero scattato delle fotografie atteggiamenti osceni è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

