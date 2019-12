Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco studio Asti Di Maio Di Battista contro la riforma del fondo salva-stati europei la linea dura del MoVimento 5 Stelle centro allo scontro con Conte che invece difende la revisione del meccanismo di stabilità europeo Di Maio non si firma solo il mese ok al pacchetto decideremo noi come e se dovrà passare Concordo Così non conviene all’Italia falco di Battista l’ultima parola spetta al parlamento una prima lavoreremo per rendere il progetto non solo compatibile ma utile gli interessi dell’Italia dice il premier Salvini nessuno mi hai fatto vedere il testo delle modifiche al trattato che è da bloccare La cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti sindaco PD di Bibbiano indagato per lo scandalo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di Minori scoppiato in Val d’Elsa in provincia di Reggio Emilia nel giugno scorso quando ilvenne arrestato a distanza di 6 mesi ora è tornato libero in attesa delle motivazioni la Cassazione avrebbe deciso per la revoca sentenziando che non sussistevano le condizioni per la X quindi una misura che Le Iene tornano all’attacco del premier Conte sulla questione della parcella in Comune col professor Alpà commissario Nel 2020 del concorso vinto da Conte e torno di nuovo documento esclusivo Palazzo Chigi rap che parlano di scorrettezze spiega il documento non è una fattura ma un progetto di fattura Inoltre Esso risale al 2009 cosa può mai dimostrare un documento successivo di 7 anni rispetto al concorso nulla sulla RC Auto familiare prevista dal decreto fiscale per le compagnie di assicurazioni si tratta di una vittoria di Pirro perché ci sarà un effetto sui prezzi la maggioranza discutere ipotesi di modifiche nel testo poi non entrerà invece era previsto il nuovo decreto per salvare Alitalia provato Lunedì dal Consiglio dei Ministri al Senato intanto la legge di bilancio potrebbe arrivare in aula all’inizio della prossima settimana il governo sarebbe pronto a chiedere la fiducia per un delittodi Sant’Ambrogio Trump alla vigilia del vertice nato minaccia di mettere i dati sul 100% delle importazioni pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital Tax sui video and Save web la Casa Bianca mette in guardia anche altri paesi come l’Italia a Londra sede del vertice Trump si confronta come cronache respinge le accuse la Digital Tax non prende di Mira gli Stati Uniti le presidente francese rilancia le sue critiche Renato restando fermo sulla sua morte cerebrale mentre per sabato alcuni paesi nato non rispetto ancora gli impegni la commissione intelligente della camera ha approvato il rapporto solo impeachment del presidente danno a favore hanno votato i democratici che sono maggioranza contro tutti i repubblicani il documento di 300 pagine sarà usato come base della commissione giustizia della camera per redigere di articoli della messa in stato da Unicredit si prepara a tagliare il personale in Italia di circa 5506 mila dipendenti sui 38000 complessivi e 450 filiali le filiali della Bancasono circa 2870 di cui 2400 in Italia dura la reazione dei sindacati per la CISL piano schiaffo faremo battaglia durissima CGIL Unicredit ti ritiri tutto gravissimo con per il PD è un piano inaccettabile saremo a fianco dei Lavoratori Gli studenti italiani non sanno leggere hanno minori capacità comprendere un testo rispetto alla media dei paesi OCSE sono in linea con la media OCSE in matematica molto Vincenzo dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di Ben 21 punti rispetto ai coetanei dei paesi OCSE e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia e quanto emerge dal rapporto OCSE presentato ieri che conferma il divario nord-sud possiamo ancora pagina il gip del tribunale di Pescara Nicola colantonio ha disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola del gennaio 2017 quando una gara travolto il resort provocando 29 morti ex prefetto e altri quattro restano coinvolti per altre ipotesi escono dall’ inchiesta per gli altri gli ex presidenti della regione Abruzzo Luciano d’Alfonso Ottaviano del Turco e Giannil’ex Sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli è la funzionaria della Protezione Civile Tiziana Caputi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto Vieni alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa