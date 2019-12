Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dal nostro territorio aste Di Maio Di Battista contro la riforma del fondo salva-stati europei la linea dura del MoVimento 5 Stelle l’accento lo scontro con Conte che invece dipende la revisione del meccanismo di stabilità europeo Di Maio avverte non si firma solo in locali al pacchetto decideremo noi come Esse dovrà passare Concordo Così non conviene via Eco di Battista l’ultima parola spetta al parlamento ma prima lavoreremo prendere questo progetto non solo compatibile ma utile gli interessi dell’Italia vicepremier Salvini Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche al tracciato che è bloccare la castrazione revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti sindaco PD di Bibbiano indagato per lo scandalo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di Minori scoppiati in Val d’Elsa in provincia diEmilia Nel giugno scorso quando il politico venne arrestato a distanza di 6 mesi ora è tornato libero in attesa delle motivazioni la Cassazione avrebbe deciso per la revoca sentenziando che non sussistevano le condizioni per l’arresto di una misura cautelare Larry Page è Sergey Brin storici co-fondatore di Google si dimettono dalla madre Alphabet di cui erano rispettivamente amministratore delegato e presidente Summer guidato Google per oltre 4 anni manterrà il suo ruolo diventerà anche amministratore delegato li Alphabet mentre ruolo di presidente non verrà coperta lo riportano i media americani sia hanno promesso di restare attivi e coinvolti come membri del board e azionisti Trump alla vigilia del vertice nato minaccia di mettere darsi sul 100% delle importanti della Francia pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital taxi 26 dal web la Casa Bianca mette in guardia anche gli altri paesi come l’Italia a Londra sede del vertice Trump e si confronta con Macron e che respinge le accuse la Digital Tax non prende di Mira gli Stati Uniti il presidente francesele sue critiche lanato restando fermo sulla sua morte cerebrale mentre per alcuni paesi nato non rispettano ancora gli impegni la commissione intelligente della camera trovate rapporto sul pc mentre del presidente Donald Trump favore hanno votato i democratici che sono maggioranza contro tutti i repubblicani documento di 300 pagine sarà usato come base dalla Commissione giustizia della camera per redigere gli articoli della messa in stato d’accusa Cambiamo argomento un bambino su quattro sul pianeta vive in paesi di guerra o colpiti da disastri naturali in my l’infanzia era stata così massicciamente Colpita e l’unicef si appresta a lanciare per il 2020 la più grande raccolta fondi lì sempre 4 miliardi di dollari quanti ne servono per portare aiuto nel corso del prossimo anno avvenne 59 Milioni di bambini in situazioni di bisogno in 64 Paesi del mondo si tratta del maggiore appello ai donatori mai fatto superiore di 3,5 volte rispetto ai punti richiesti nelle 2010 Unicredit si prepara tagliare il personale in Italia di circa 5506 mila dipendenti sui 38000 complessivi e 450le filiali della Banca in Europa occidentale sono circa 2870 di cui 2400 in Italia dura la reazione dei sindacati per la CISL del Piano schiaffo fare una battaglia durissima per le Unicredit ritiri tutto gravissimo conflitto e il PDF piano inaccettabile serima fianco dei Lavoratori Gli studenti italiani non sanno leggere hanno minori capacità comprendere un testo rispetto alla media dei paesi OCSE su quella mediocri matematica molto scherzi in scienze dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di Ben 21 punti rispetto ai coetanei dei paesi OCSE di 13 punti rispetto alle precedenti rilevazioni in Italia e quanto emerge dal rapporto OCSE presentato ieri che conferma il divario nord-sud il gip del tribunale di Pescara Nicola colantonio disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola delle gennaio 2017 quando una valanga ha travolto il resort provocando 29 morti ex prefetto e altri quattro restano coinvolti per altre ipotesi escono dall’ inchiesta altro gli altri presidenti della regione Abruzzo Luciano d’Alfonsoturco Gianni chiodi let Sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli la funzionario della Protezione Civile Tiziana Caputi era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa