Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio dopo le tensioni nella maggioranza sul mese il premier Conte apre all’ipotesi di un rinvio un accorgimento per Far coincidere l’entrata in vigore del salva-stati con altre riforme da Londra a margine del Summit nato il governo sottolinea che ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto Che significa che il progetto comprende Unione Bancaria e monetaria è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando e avverte ancora non ho firmato nulla tantomeno una cambiale in bianco dal Movimento 5 Stelle Di Maio Di Battista fanno aste ribadiscono la necessità di una revisione in un’intervista a Repubblica il capogruppo del PD Delrio però ammonisce 5 ricattare gli alleati non può essere un metodo non abbiamo paura delle lezioni il tema della prescrizione agita la maggioranza il MoVimento 5 Stelle tira dritto pde Italia viva è un’intervistal’ex premier Matteo Renzi avverte non ci impegneremo al populismo giudiziario imperante se non ci sarà accordo voteremo livelli di Enrico costa il capo del governo ribatte stiamo lavorando a un compromesso la prescrizione il col primo grado di una soluzione assolutamente sostenibile ma sicuramente va corredata con misure di garanzia che assicurino la ragionevole durata del processo e sottolinea che c’è almeno un arco di un paio d’anni per far entrare in vigore misure che garantiscano una ragionevole durata del processo Cambiamo argomento La cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti sindaco PD di Bibbiano indagato per lo scandalo Angeli e Demoni presunto sistema di affidi illeciti di Minori scoppiato in Val d’Enza in provincia di Reggio Emilia nel giugno scorso quando il politico venne arrestato a distanza di 6 mesi ora è tornato libero in attesa delle motivazioni la Cassazione avrebbe ucciso per la revoca sentenziando che non sussistevano le condizioni per l’arresto e quindi per una misura cautelare il gip del tribunale di Pescara Nicola colantonio disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul ditohotel Rigopiano di Farindola delle gennaio 2017 quando una valanga ha travolto il resort provocando 29 morti Expert altri quattro restano coinvolti per altre ipotesi dall’inchiesta tra gli altri gli ex presidenti della regione Abruzzo Luciano d’Alfonso Ottaviano del Turco e Gianni chiodi l’ex Sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli e la funzionaria della Protezione Civile Tiziana Caputi stampa vigilia del vertice nato minaccia di mettere darti sul 100% delle importazioni della Francia pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital Tax UK del web a casa bianca mette in guardia anche paesi come l’Italia a Londra sede del vertice Trump si confronta con la cronache respinge le accuse la digitax non prende di Mira gli Stati Uniti il presidente francese rilancia le sue critiche alla Nato restando fermo sulla sua morte cerebrale mentre per alcuni paesi nato non rispetto ancora gli impegni la commissione intelligence della camera ha approvato il rapporto su impeachment del presidente Donald Trump a favore hanno votato democraticamenteche sono maggioranza contro tutti i repubblicani il documento di 300 pagine sarà usato come base dalla Commissione giustizia della camera per leggere gli articoli della messa in stato d’accusa voltiamo pagina un bambino su quattro sul pianeta vive in paesi in guerra o colpiti da disastri naturali mai l’infanzia era stata così massicciamente Colpita e l’unicef si appresta a lanciare per il 2020 la più grande raccolta fondi di 4,2 miliardi di dollari quanti ne servono per portare aiuto nel corso del prossimo anno a ben 59 Milioni di bambini in situazioni di bisogno in 64 Paesi del mondo si tratta del maggiore appello ed hai fatto superiore di 3,5 volte rispetto ai fondi richiesti nel 2010 che abbiamo ancora argomento consola approvato il prospetto informativo dell’aumento di capitale Carige da 700 milioni di garantito dal fondo interbancario di tutela dei depositi anche con lo schema volontario e nel quale entrerà nel Istituto La Trentina cassa centrale Banca l’offerta agli azionisti è iniziata oggi e terminerà alle ore 14il 13 dicembre con data di regolamento prevista il 20 dicembre lo annuncia l’istituto in una nota ricordando che il risultato netto nel 2019 sarà ancora significativamente negativo nel piano strategico sono previste per 779 milioni ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa