Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nel mondo un bambino su quattro vive in paesi in guerra o colpiti da disastri naturali a dirle l’unicef che prima che nel 2020 saranno 59 milioni bimbi in 64 ad avere bisogno di aiuto e lancia la raccolta di Fondi più grande di sempre l’obiettivo e arrivare a 4,2 miliardi di dollari oltre il triplo di quanto richiesto ai propri donatori nel 2010 un numero storico di bambini costretti a lasciare le proprie case necessita urgentemente di protezione supporto ha detto Enrichetta for e direttore generale dell’Unicef i conflitti restano le cause principali oltre a fame malattie infettive ed eventi meteorologici estremi il cambiamento climatico che costringono altri milioni di persone a cercare aiuti salvavita e cambiamo ancora argomento parliamo ora di politica Giuseppe Conteun rinvio del mese afferma di non aver nessuna intenzione di firmare in bianco a dirlo lo stesso presidente del consiglio che in un’intervista al Corriere della Sera spiega che la volontà del MoVimento 5 Stelle sarà assolutamente rispettata Ma anche quella delle forze politiche Perché il governo lavora in un percorso che è collettivo poi la Perla evitare la fanfara propagandistiche che fa salire lo spread di rinvio per migliorare questo meccanismo riferendosi al messa parlato anche Luigi Di Maio intervista del gr1 della RAI che precisa non ho mai parlato di crisi di governo basta ricatti i suoi cinque stelle avanti con il programma oppure si fa il voto così Graziano Delrio un’intervista a Repubblica espresso la propria opinione riguardo alla situazione di tensione all’interno della maggioranza di governo che ha avuto il suo culmine durante la discussione sul messo il fondo salva stati oltre al capogruppo PD alla camera anche Matteo Renzi sul Messaggero ha parlato di essere molto seria dicendo che chi vuole rompere deve solo dirle che le lezioni sono una folle speranza dei de Il gip del tribunale di Pescara Nicola colantonio disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta principale soldidell’hotel Rigopiano di Farindola avvenuto il 18 gennaio 2017 quando una valanga ha travolto il resort provocando la morte di 29 persone archiviazione disposta tra gli altri riesco venatorio della Regione Abruzzo Luciano d’Alfonso Ottaviano del Turco e Gianni chiodi l’ex prefetto e altri quattro restano coinvolti per altre ipotesi di reato dura la reazione del padre di Stefano Feniello una delle vittime alla fine la colpa sarà cittadino tel di chi lavorava Rigopiano E di chi c’è andato in vacanza spiega e aggiunge mi sento preso in giro dalla giustizia Cambiamo argomento 2 persone sono state Fermate dalla guardia di finanza La fiera di Ponte Chiasso Como con un assegno da 100 milioni di euro di provenienza sospetta si tratta di Giuseppe zinabi 56 anni di San Calogero e di Gaslini all’IKEA 38 anni in cui possesso era assegno emesso dal Credit Suisse di Ginevra i due sono indagati per riciclaggio di è stato condannato per narcotraffico internazionale nell’operazione decollo della dda di Catanzaro e ora è sotto processo perVibo Valentia i due sono stati fermati mentre in auto cercavano di oltrepassare il confine I finanzieri hanno anche sequestrato un contratto stipulato tra l’iraniano e bivonese relativo al pagamento di 14,5 €1000 all’atto per l’incasso dell’assegno da 100 milioni il sequestro è stato convalidato dal PM della procura di Como Simona De Salvo i due indagati sono assistiti dagli avvocati Francesco e Paola spirito del foro di Vibo Val e di tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa