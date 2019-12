Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio la fidanzata di Luca sacchi Anastasia Chillemi INCA negato di aver avuto alcun ruolo nella compravendita di droga in seguito alla quale sarebbe stato ucciso il fidanzato non sapevo di avere €70000 nello zaino vero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato ha fermato la ragazza nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma sostenendo che lei e sacchi erano assolutamente Estranei a questa vicenda il prodotto interno lordo italiano crescerà nel 2019 dello 0 2% indeciso rallentamento rispetto a più 08 dello scorso anno e quanto Calcola l’Istat clima così le Stime della scorsa primavera che indica più 03 la crescita risulterebbe invece lieve accelerazione nel 2020 con un aumento dello 0 6% in miglioramento invece quest’anno la disoccupazione con un tasso del 10% In frenata Iconsdeciso metto la propensione al risparmio E dopo le tensioni sulle messe il premier Conte a per l’ipotesi di un rinvio e sottolinea che ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto Che significa che il progetto con l’unione bancaria e monetaria è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando e avverte io ancora non ho firmato nulla tantomeno una cambiale in bianco dal Movimento 5 Stelle Di Maio ribadisce la volontà di un rinvio per migliorare il meccanismo il capogruppo del PD Berlioz però non esce il 5 Stelle ricattare gli alleati non può essere un metodo non abbiamo paura delle lezioni il tema della prescrizione a maggioranza dal Movimento 5 Stelle Di Maio tira dritto la riforma dal primo gennaio diventa legge su questo non discutiamo dal PD Marcucci replica la smetta con le provocazioni Non ha capito la gravità della situazione sulla prescrizione non faremo passi indietro il premier Conte un compromesso la prescrizione col primo grado di giudizio è sostenibile Ma va corredata con misure che assicurino la ragionevole durata del processoRenzi avverte non ci impegneremo al populismo giudiziario veramente se non ci sarà accorto potremmo l’ideale di Enrico Costa aumentera’ del due per cento lire sugli utili di tutte le società concessionarie dello Stato i ricavi saranno destinati a finalità sociali la novità quanto si prende spunto e manovra con un emendamento del governo anticipato dal Sole 24 ore in via di definizione che dovrebbe passare per tre anni gli utili dei concessionari che gestiscono servizi come auto strade porti aeroporti e servizi di telefonia fissa è una sorta di Robin Tax per finanziare progetti per il sociale e dovrebbe sostituire la stretta degli ammortamenti sui soli i concessionari autostradali ti aperta a Londra il vertice per i 70 anni della NATO con l’idea di 29 paesi dell’Alleanza clima disteso e pacche sulle spalle con l’eccezione del presidente turco e domani a Passoscuro in volto il premier britannico John padrone di casa invitata mettere da parte di divisioni per permettere Lonato di ritrovare lo spirito di Concordia che le ha permesso di essere per 70 anni un gigantesco scudo di solidarietà non è critica l’aumento delleper la difesa da parte dei paesi del patto traffico la nato si dedica principalmente al contenimento e all’espansione verso il nostro paese che questo non può che destare preoccupazione il tassista usuraio Melville ma intermediario di morte per l’omicidio di Daphne Caruana Galizia ha testimoniato per la prima volta in un’aula del Tribunale della Valletta ribadendo le sue accuse verso l’imprenditore yorgen Fenech indicandolo come l’unico mandante dell’ omicidio all’ispettore capo che gli ha chiesto se ci fossero altri mandanti te o mi ha risposto no Per quanto mi riguarda e sto rimandando yorgen Fenech perché lui che mi ha pagato contesa giudiziaria sulla villetta di Cogne Carlo Taormina vuole pignorare Annamaria Franzoni si opposte della vicenda si occuperà il tribunale di Aosta Caspita legale sulla casa di montrose dov’è il 30 giugno 2002 ucciso il piccolo Samuele delitto per cui la madre era scontato una pena di 16 anni ha origine nella sentenza civile che ha condannato Franzoni a risarcire il penalista per un mancato compenso di oltre €275000 per la difesa nel giudizio E questa era l’ultima notiziabuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa