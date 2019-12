Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il prodotto interno lordo italiano crescerà nel 2019 dello 0,2% in deciso rallentamento rispetto al più 0,8% dello scorso anno Calcola l’Istat che lì ma così le Stime della scorsa primavera che indicavano 1 + 0,3% hai preceduta risulterebbe invece in chiave accelerazione nel 2020 con un aumento dello 0,6% e miglioramento invece quest’anno la disoccupazione con un tasso del 10% In frenata i consumi delle famiglie ma in deciso aumento la propensione al risparmio tele tema della prescrizione agita la maggioranza il MoVimento 5 Stelle tira dritto pde Italia viva frenano è un’intervista al Messaggero l’ex premier Matteo Renzi avverte Non finiremo al populismo giudiziario imperante sennòaccordo voteremo nel ddl di Enrico costa il capo del governo ribatte poi stiamo lavorando ad un compromesso la prescrizione col primo grado di giudizio è una soluzione sostenibile Ma va corredata con misure di garanzia che assicurino la ragionevole durata del processo e sottolinea che c’è almeno un arco di un paio di anni per far entrare in vigore misure che garantiscano una ragionevole durata del processo Ma io tiro dritto la nostra riforma dal primo gennaio diventa legge su questo non discutiamo Cambiamo argomento negli ultimi due decenni dal 1999 al 2018 l’Italia al sesto posto nel mondo per numero di vittime causate dagli eventi meteorologici estremi ed il numero di perdite economiche pro capite i dati emergono dal cliente whisky Index agenzia Europea sull’ambiente intanto fa sapere che lui rischia di fallire gran parte degli obiettivi sul mantenimento della biodiversità 2020 e senza una svolta non raggiungerà quasi tutti i target 2030 messaggio di Papa Francesco e la Coop 25 di Madrid la consapevolezza di un intervento sul cambiamento climatico È ancora troppo debolenotizie in chiusura La cassazione ha revocato l’obbligo di dimora nei confronti di Andrea Carletti sindaco PD di Bibbiano indagato per lo scandalo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di Minori scoppiato in Val d’Elsa provincia di Reggio Emilia nel giugno scorso quando il politico viene arrestato a distanza di 6 mesi ora è tornato libero in attesa delle motivazioni la Cassazione avrebbe deciso per la paziente iniziando che non sussistevano le condizioni per la rete quindi per una misura cautelare il segretario del PD Zingaretti attacca la campagna indecente contro il PD è il sindaco di Bibbiano non si dimentica che ho utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica dico è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

