Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo le tensioni sul messe le premier Conte apre all’ipotesi di un rinvio e sottolinea che ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto Che significa che il progetto comprende l’unione monetaria è giusto che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva tu dove si sta andando e avverte io ancora non ho firmato nulla tantomeno una cambiale in bianco e Movimento 5 Stelle Di Maio ribadisce la volontà di migliorare il meccanismo il capogruppo del PD Delrio però ammonisce 5 Stelle ricattare gli alleati non può essere un metodo non abbiamo paura delle elezioni economia che non servono approvato il prospetto informativo dell’aumento di capitale Carige da 700 milioni di euro garantito dal fondo interbancario di tutela dei depositi anche con lo schema volontario e nel quale entrerà nell’istituto La Trentina cassa centrale Banca l’offerta agli azionisti avrà inizio oggi alledeterminare alle 14 del 13 dicembre con data di regolamento previsto il 20 dicembre all’istituto ricordando che il risultato netto nel 2019 sarà ancora negativo il piano strategico sono previste perdite per 779 milioni di esseri la commissione intelligenza della camera ha approvato il rapporto sugli impeachment del presidente Donald Trump a favore hanno votato i democratici che sono maggioranza contro tutti i repubblicani documento di 300 pagine se usato come va dalla Commissione giustizia della camera per redigere gli articoli della messa in stato d’accusa ultima notizia in chiusura un bambino su quattro sul pianeta vive in paesi in guerra o colpiti da disastri naturali Mair infanzia la cosa così massicciamente Colpita e l’unicef si appresta a lanciare per il 2020 la più grande raccolta funghi di sempre 4,2 miliardi di dollari quanti ne servono per portare aiuto nel corso del prossimo anno ben 59 Milioni di bambini situazioni di bisogno in 64 Paesi del mondo si tratta della maggiore Apelle donatori mai fatto superiore di 3,5 volte rispetto ai fondi richiesti nel 2010 è tutto grazieseguito le muse tour nella prossima edizione

