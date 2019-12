Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno tensioni sul mese il premier Giuseppe Conte apre all’ipotesi di un rinvio e sottolinea che ci stiamo muovendo in una logica di pacchetto Che significa che comprende l’unione bancaria e monetaria è giusto dice che l’Italia si esprima solo quando avrà una valutazione complessiva su dove si sta andando poi avverte io ancora non ho firmato nulla tantomeno una cambiale in bianco dal Movimento 5 Stelle Di Maio ribadisce la volontà di un invio per migliorare il meccanismo il capogruppo del PD Delrio però ammonisce 5 Stelle ricattare gli alleati non può essere un metodo non abbiamo paura delle elezioni del tema della prescrizione agita la maggioranza dal Movimento 5 Stelle Di Maio tira dritto la riforma dal primo gennaio diventa legge su questo non discutiamo dal PD Marcucci replica la slitta con le provocazionicapito la gravità delle situazioni sulla prescrizione non faremo passi indietro il premier Conte punta ad un compromesso la prescrizione col primo grado di giudizio sostenibile Ma va corredata con misure che assicurino la ragionevole durata del processo Renzi avverte non al cinema il populismo giudiziario Interrante se non ci sono d’accordo potremmo il DDL di Enrico cotta con la politica un’intera del due per cento lire sugli utili di tutte le società a causa dello Stato i ricavi saranno destinati a finalità sociali novità quanto si prende spunto di manovra con un emendamento del governo anticipato dal Sole 24 ore in via di definizione che dovrebbe passare per tre anni gli utili dei concessionari che gestiscono servizi come autostrade porti aeroporti servizi di telefonia fissa è una sorta di Robin Tax per finanziare progetti per il sociale dovrebbe sostituire la stretta degli appuntamenti sui suoli concessionari autostradali andiamo nel Regno Unito si è aperto a Londra il vertice per i 70 anni della NATO con il verde 29 paesi dell’Alleanza clima disteso e pacche sulle spalle con l’eccezione del presidente turco erdogan ha persoil premier britannico John sono padrone di casa invitato a mettere da parte liti e divisioni per permettere alla Nato di ritrovare lo spirito di Concordia che le ha permesso di essere per 70 anni un gigantesco scudo di soli Mosca critica l’aumento delle spese per la difesa da parte dei paesi del Patto Atlantico la nato si legge si dedica principalmente al contenimento e all’espansione verso il nostro paese e questo non può che dettare preoccupa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa