Ultime Notizie Roma del 04-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno cronaca in primo piano la fidanzata di Luca sacchi Anastasia allegato oggi di aver avuto alcun ruolo nella compravendita di droga insieme dalla quale sarebbe stato ucciso il fidanzato non sapevo di avere €70000 nello zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato ha fermato la giovane nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma sostenendo che lei e tacchi erano assolutamente Estranei a questa vicenda di contesa giudiziaria sulla vignetta di Cogne Carlo Taormina la vuole pignorare Annamaria Franzoni sia un posta e della vicenda si occuperà il tribunale di Aosta la sfida legale sulla casa dove il 30 gennaio 2002 Fu ucciso il piccolo Samuele delitto per cui la madre ha scontato una pena di 16 anni ha origine nella sentenza civile che ha condannato Franzoni a risarcire il penalista per un mancato compenso di oltre 200€85000 per i petali giudizio l’economia il prodotto interno lordo italiano crescerà nel 2019 dello 0,2% in deciso rallentamento rispetto al più 0,8% dello scorso anno quando Calcola lista perché lì ma così le Stime della scorsa primavera che indicavano un + 0,3% la crescita risulterebbe invece Invia di accelerazione nel 2020 con un aumento dello 0,6% di miglioramento invece quest’anno la disoccupazione con un tasso del 10% In frenata dei consumi delle famiglie ma in deciso aumento la propensione al risparmio l’ultima notizia in chiusura un’intera del due per cento lire sugli ultimi di tutte le società concessionarie dello Stato i ricavi saranno destinati a finalità sociali novità quanto sia prende spunto e manovra con un emendamento del governo anticipato dal Sole 24 ore in via di definizione che dovrebbe passare per gli utili dei concessionari che gestiscono servizi come autostrade porti aeroporti servizi di telefonia idea è una sorta di Robin tasse per finanziare progetti per il sociale dovrebbe sostituire la stretta degli ammortamenti swissonicautostradali tutto grazie per averci seguito all’inizio torna nella prossima edizione

