romadailynews radiogiornale studio Ferrigno Il mazzo è uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno ma se dopo aver fatto attendere un anno avrò paura L’Italia non dovesse procedere alla Riforma Rischia di perdere la sua credibilità così il capogruppo Democratico alla camera Graziano Delrio parlamentari non intendono accettare questa modifica aggiunto mette a rischio la maggioranza soprattutto al Senato noi siamo sempre disposti a mediazioni a tenere unità la maggioranza il governo ma non è possibile che non si va davanti per noi è un punto non eludibile coronavirus A Natale siamo tutti più buoni quindi spero dal governo un ravvedimento del provvedimento sullo stop di movimento tra i comuni e le date 25-26 dicembre primo gennaio così il presidente del Veneto Luca Zaia sottolinea che ci sono ancora giorni davanti per poter mettere mano al dpcm il venerdì a fianco del governo noi non vogliamodall’altra parte della Barricata Ma dobbiamo trovare una soluzione facciamo passare qualche giorno tutto linea e penso che ci sarà pure qualche incontro prima delle festività che mi ama veramente erano stati preventivamente comunicati ha Luis Suarez i contenuti della prova a far sapere La conoscenza della lingua italiana sostenuta l’università per stranieri di Perugia aggiungendo Apri determinare l’esito il punteggio d’esame per corrispondere alle richieste che erano avanzati della Juventus per conseguire un po’ di Politano di macchine tanto per tornare quanto per l’università la dirigenza della Juventus in particolare si sarebbe attivata per accelerare le procedure e quanto emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza e della procura torniamo giù emergenza covid chiusura Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene sull’ indice RT oggi dati del monitoraggio Chi è che ha segnalano 0,91 i 5 settimane siamo passati da un numero molto preoccupante di 1,7 a un dato moderato questo non significa uno scampato pericolo aggiunge speranza ma significa che le misureprodotto degli effetti è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa