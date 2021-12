Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 4 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale in consiglio dei ministri Santa l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva lo stanziamento in Hannover comunque di circa 800 milioni di discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito Fish Rating dell’Italia BB con Outlook stabile ti mando nel 2021 più 6,2% del PIL più 6,3 secondo l’Istat in salita anche l’inflazione fino a luglio volano le vaccinazioni anti covid in Italia prima e terze dosi Ma già si pensa alla quarta come una possibile concreta dice Locatelli del CTS oltre 17.000 ieri nuovi casi 74 morti29 il tasso di positività individuati in Veneto un caso di variante omicron nuovo record di Green Park scaricati e da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato l’Alto Adige sarà il friuli-venezia Giulia sono contento di essere tornata a casa Queste le parole che hai te l’ha detto al poliziotto di ieri sera l’ho accompagnato a Travacò Siccomario in provincia di Pavia il piccolo unico sopravvissuto del del Mottarone è rientrato in Italia dopo essere stato rapito e portato in tre lo scorso settembre dal nonno materno e dopo i due giorni di visita Cipro Papa Francesco volo oggi in Grecia per fare il tuo trentacinquesimo viaggio all’estero previsti incontri politico istituzionali religiosi ieri il pontefice è tornato sulla crisi dei migranti ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso ma succede anche oggi nelle spiagge vicine vicino a Ponti di schiavitù ha detto il Santo Padre è morto il diciassettenne centrato da un colpo di pistola alla testa martedì a Noto nel siracusano Oggi prevista l’autopsia domicilio sarebbeuna lite tra giovani ubriachi in un quartiere di Camminanti ieri i carabinieri hanno perquisito Rione trovando 10 pistole centinaio di munizioni circa €120000 in contanti tre pugnali e una carabina pioggia e temporale di neve a quote basse in questo weekend non c’è pace per svitare interessato ad una nuova irruzioni di aria artica sospinta dalle correnti di Libeccio che colpiscono soprattutto le regioni tirreniche e da lunedì farà ancora più freddo oggi allerta gialla per il maltempo in Basilicata Campania e Sicilia oggi al via La dodicesima giornata della Serie A di calcio incontri anticipi Milan Salernitana alle 15 roma-inter alle 18 napoli-atalanta 20 45 perquisizioni della guardia di finanza nella sede della Juventus s’indaga sull’operazione per la gestione di CR7 alla United per la Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio da Arabia Saudita goccia Domina la discesa in CDM Alex Lewis oggi quella maschile a beaver Creek E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di scopo

