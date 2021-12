Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata una da una redazione da parte di Francesco Vitale in studio volano le vaccinazioni anti covid in Italia prime e terze Rosy ma già si pensa alla quarta come una possibilità concreta dice Locatelli che giunge in Italia 7 milioni di persone hanno ricevuto la terza dose oltre 17.000 ieri i nuovi casi 74 morti stalla 2,9 il terzo di positività individuato in Veneto in caso di variante omicron nuovo record di scaricati da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato l’Alto Adige Sara giallo come il Friuli Venezia Giulia allarme posti letto in Valle D’Aosta Lombardia vicina alla zona gialla il Sottosegretario costa dice l’obbligo vaccinale non è all’ordine del giorno Secondo i dati del monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità l’incidente settimanale a livello nazionale continua ad aumentare 155% mila abitanti rispetto a 125 x 100000 della Stefyprecedente è ancora quindi covid in primo piano si parla di zone Gialle a Natale dal 6 dicembre La Provincia autonoma di Bolzano raggiungerà il friuli-venezia Giulia in giallo Altri territori che stuprano ti avvicino nei limiti che segnano questo passaggio di fascia tra questi il Veneto la Club rilassi la Lombardia ma anche le marche la Valle d’Aosta e valori da tenere sotto controllo sono l’incidente il tasso di occupazione dei reparti delle terapie Intensive conferma Comunque la voglia di partire per una breve vacanza secondo un’indagine di federalberghi quello del Lotto di ieri per un weekend lungo all’insegna del turismo di prossimità il 92,3% dei viaggiatori rimarrà in Italia In molti casi nella regione di casa la spesa media procapite di €416 località d’arte montagna più gettonate pizza comunicato di aver alzato il Rating dell’Italia a b&b da Bibi meno per l’agenzia internazionale l’autore del nostro paese stabileS kit il PIL italiano crescerà quest’anno del 3,2 per cento nella nota dell’agenzia artisti ma invece una crescita del 4,3 nel 2022 è tornato nella sua casa al piccolo Gaetano unico sopravvissuto all’incidente della funivia del Mottarone e del 23 maggio scorso sul Lago Maggiore il bimbo rientrato nella villetta di Travacò Siccomario alle porte di Pavia poco prima della mezzanotte è la presenza di poliziotti Carabinieri tre auto della Polizia sono arrivate sul posto da una delle volanti scesa la zia hai ambiramus Mirko uno degli agenti al suo fianco portare in braccio Il bambino lo stesso gente ha poi riferito che hai te nella felice e che ne ha detto Sono contento di essere tornata a casa e Ethan era atterrato in serata lo scalo di Orio al Serio con un volo Ryanair partito da aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e poeta nella Ghiaia anche un editor e le loro due figlie altrimenti di distanza dal giorno in cui è stato rapito e portato in Israele dal nonno materno Samuele il bambino di 6 anni è tornato nel nostro paese un ragazzo italiano studenti della Columbia Universitymiglior che è stato ucciso a coltellate giovedì sera nei pressi del Campus Universitario il preside dell’università l’ho identificato come Davide giri 30 anni lo studente è stato accoltellato all’addome da un uomo tra la 123d Twist e Amsterdam Avenue nei pressi di Munch sidepark trasportato d’urgenza al hospital giri è deceduto per la precisione la Polizia ha fermato un 25enne a Sandro al Park di essere arrestato e poco dopo aver ucciso giri il ragazzo avrebbe accoltellato anche un ventisettenne un turista identificato da fonti diplomatiche come italiano e noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa