Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in consiglio dei ministri salta l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva incomprensibile lo so draghi dei ministri renziani dice il PD i sindacati pensano lo sciopero generale in questo momento sarebbe sbagliato avverte Confindustria lo stanziamento contro il caro bolletta in manovra salirà tuttavia di circa 800 milioni in consiglio dei ministri si è discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito all’intervento sarebbe dedicato un miliardo e mezzo voltiamo pagina l’Italia promossa da pixel agenzia alza il Rating a bbb meno a BB con Outlook stabile parla di una ripresa economica e robusta stimata nel 20216,2% al 4,3% nel 2022 vede rosa per il bel paese anche lì State l’istituto prevede un filino mento del 6,3% quest’anno al di sopra quindi del 4,7 previsto solo in giugno e non è escluso che sotto l’albero di natale ci sia come regalo qualche Vicinale in più di crescita di quello che sarebbe un dono dice Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta per la ritrovata fiducia delle famiglie e delle imprese italiane volano le vaccinazioni anti covid in Italia Prima e terza volta ma già si pensa alla quarta come una possibilità concreta dice il coordinatore del CTS Locatelli Intanto il fondatore di biontech afferma che un certo punto servirà un nuovo vaccino contro omicron sono oltre 17.000 anche ieri nuovi casi 74 morti dal 29 il tasso di positività anche l’Italia una curva in crescita più contenuta di altri paesi europei le fasce di età più colpite sono quelle sotto i vent’anni e tra 20 e 30 anni vice presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro è stato invitato in Veneto in caso di variante omicron sequenziatamateriale genetico di un quarantenne Vicentino che al momento non ha particolari problemi nuovo record di Green Park scaricati ieri quasi un milione e duecentomila da lunedì le nuove misure sul certificato verde rapportato l’Alto Adige Sara giallo come il friuli-venezia Giulia il resto d’Italia resta in fascia bianca controlli dei NAS scoperti 281 medici 90 erano lavoro anche se sospese senza dosi sarebbe un sanitario sospeso dal servizio perché non vaccinato non dipendente dalla ASL uomo denunciato a Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone Torniamo a parlare di scuola ti parla anche in questo caso di vaccini ma non solo con Marcello Pacifico presidente del sindacato anni l’ho stampato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non sono nello Stato della Louisiana Ma anche in altri Stati federali appunto degli USA Questo significa che l’Europa deve fare una grande dirispetto al dibattito che sta venendo in questi giorni si estende l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori o alla a tutta la popolazione in Italia questo obbligo vaccinale sta nel marzo scorso dal 15 dicembre sarà in posto anche a tutto il personale scolastico alle forze dell’ordine E anche all’esercito ho tutto quello che ci porta contrari perché c’è una palese violazione della direttiva 78 del 2006 sulla principio del rispetto di norma relativa a che cosa contrastare la discriminazione anche per motivi di scelte personali religiose o convinzioni anche personali siamo convinti che anche il tuo articolo articolo 19 funzionamento Luca deve essere rispettato sul principio di non discriminazione e per questo chiediamo all’Europa di rispettare già una risoluzione che ha provato quasi un anno fa a quandosecondo i principi sottesi anche al regolamento di giugno scorso per questa ragione Abbiamo comunque attivato le procedure per ricorrere in tribunale sospende l’obbligo della possesso della vaccinazione per tutto il personale scolastico e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

