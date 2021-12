Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio covid da lunedì arriva il super Green pass Ecco cosa cambia Alto Adige Friuli in zona gialla Roma per ogni controllori di Atac e Cotral in quanto incaricati di pubblico servizio Oltre alle forze dell’ordine a seguire le verifiche sul possesso della carta vedrei bene persone che usufruiranno del trasporto pubblico locale bus e metro controlli mirati anche a Napoli Papa Francesco lascia ci provo l’ingresso oggi l’incontro pomi kaki sceglierò nymos Da dopo i due giorni di visita Cipro e papà vuole in Grecia per continuare il suo trentacinquesimo viaggio all’estero Fino al prossimo 6 dicembre in programma una serie di incontri politico-istituzionale e religiosi in centinaia si sono radunati ieri sera nel campus della Columbia University per ricordare Davide giri 30 anni il dottorando piemontese ucciso a coltellate la notte precedente nei pressi del campus New York post raccolta di molti studentishock che hanno partecipato alla commemorazione alcuni con candele accese altri hanno lasciato dei Fiori dal rettore della Columbia University in lei Boing affetto e sostegno ai genitori alla famiglia di Davide i caso età nel bambino in Italia casa con gli zii felici del suo ritorno l’agente di polizia che ho accompagnato era contento di tornare a casa il piccolo di 6 anni dopo aver perso i genitori e il fratellino nella tragedia del Mottarone si è ritrovato in mezzo a una controversia tra le famiglie di orecchie possiamo pagina secondo il Washington Post per la Russia starebbe pianificando non attacca all’ucraina Fai bene nessuna linea rossa verrà accettata la Russia starebbe pianificando una massiccia offensiva militare contro l’Ucraina che coinvolge 175000 soldati avverte l’intelligence statunitense e così scrive Washington Post citando fonti documenti dell’agenzia Federale e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa