Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona serata navigazione in studio Giuliano Ferrigno oggi dati dell’istituto superiore di sanità il report settimanale steso sul epidemia covid in Italia per un non vaccinato rispetto ad uno vaccinato da meno di 5 m o rischio è 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte negli ultimi 30 giorni in Italia rileva il documento diffuso dall’istituto Ci serve una maggiore incidenza dei casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata contro e calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 272 ricavati per 100.000 abitanti si evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con a ciclo completo da meno di 5 mesi 39 ricoveri per 100.000 abitanti si volte più alto rispetto e vaccinati con ciclo completo da oltre 5 metri 43 ricoveri per 100.000 quest’anno per i regali di Natale si spenderanno in termini pro capite 10098 euro rispetto ai 174 dello scorso anno meno 8 % rispetto alla 2019 oltre il 36% in meno rispetto al 2009 e quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi di Confcommercio nel complesso si spenderanno 6,9 miliardi rispetto ai 7,4 dello scorso anno a pesare sono nel clima di fiducia delle famiglie in caso la forte ripresa dell’inflazione e rincari delle bollette la crescita dei consumi e rischia di essere fermata poi da timori per la pandemia dall’ inflazione da costi dei consumi obbligati afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli commentando l’analisi per rilanciare la fiducia ancora accelerare il previsto taglio delle tasse a comincia il pepe oneri contributivi a carico delle imprese in totale per dicembre si stimano circa 110 miliardi di euro di spesa complessiva 10 meno rispetto al 2019 l’imminente supergreen passi in vigore in Italia lunedì fino al 15 gennaio per ordinare i contatti mentre la variante amiche non sale alla ribalta la certificazione da forzata che prevede misure più rigide per innovax comprende regole diverse perché è vaccinato guarito dal covidsono bianca oltre che in zona gialla arancione Rossa da lunedì dopo il Friuli Venezia Giulia cambia colore anche l’Alto Adige a parte queste due regioni in zona gialla il resto d’Italia resta in zona Bianca ultima notizia poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo Grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla variante omicron lo confermo a Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova la nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il mondo spiega il medico ha acquisito un pezzetto del virus del raffreddore comune Ecco spiegato perché darebbe quadri clinici più livelli rispetto alla Delta 2000 raffreddore evidenzia riportando e commentando su Facebook uno studio internazionale ancora in pre-print secondo i risultati ottenuti dai ricercatori spiega Bassetti omicron grazie a questa aggiunta di materiale genetico del virus del raffreddore è più ma nemmeno animale dispetto alzato due iniziale per questo spunto facilmente al nostro sistema immunitario che non la riconosce come totalmente estranea ti tratta di una ricerca molto interessante che se confermataper la prima volta sottolinea l’infettivologo che il virus del covid 6 sta spontaneamente indebolendo perdendo la sua forza iniziale di causare malattie gravi a questo punto concludi Bassetti C’è poi si trasferirà km pianti la Delta e altri precedenti varianti è l’ultima notizia per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa