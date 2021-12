Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale trovato i nostri frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione emergenza covid per un vaccinato rispetto ad un vaccinato da meno di 5 mesi il rischio è di 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e nove volte maggiore di morte sono che oggi l’istituto superiore di sanità Inserisci un report settimanale steso sul epidemia in Italia negli ultimi 30 giorni rileva il documento diffuso si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non Vaccina Inoltre calcolato il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 262 ricoveri per 100.000 abitanti evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi che sono 39 X 100006 volte più alto rispetto ai fatti narrati con ciclo completo da oltre 5 mesi 43 ricoveri per 100.000 abitanti l’economia dicembre Si conferma il mese più importante dell’anno per i consumi circa 110 miliardi di euro displaycomprensiva 10 m rispetto al 2019 ma il clima di fiducia delle famiglie è in calore forte ripresa dell’inflazione i rincari delle bollette rischiano di ridurre la quota di tredicesima tradizionalmente destinata la spesa per i regali di Natale che quest’anno si conferma intorno ai €160 procapite sostanzialmente in linea con lo scorso anno complessivamente la spesa media per famiglia dicembre inclusi affitti bollette utenze a testa €1645 lo 0,5% rispetto all’anno scorso Ma ancora molto al di sotto rispetto al 2019 meno 7,5 % questi in sintesi i principali risultati delle analisi dell’ufficio studi Confcommercio sul tredicesime e consumi di dicembre andiamo in Britannia i casi della variante omicron del covid sono più che raddoppiati a quota 150 dopo la scoperta ieri di altri 75 contagi in Inghilterra si dice in Scozia il primo nel Galles Lo ha reso il governo secondo quanto riporta il quotidiano Independent finora nessun caso si registra invece in Irlanda del Nord per quanto riguarda la sua Inghilterra i nuovi 75 casi si aggiungono ai precedenti 29 Per un totale aggiornata ieri dicendo quala direttrice dell’agenzia nazionale per la sicurezza della Salute ha precisato che alcuni dei nuovi contratti sono stati individuati in persone che non hanno viaggiato all’estero ciò indica commentato che nel paese Adesso c’è una piccola parte di trasmissione del virus nella comune oltre il 50% dei casi della variante omicron sono stati rilevati in persone completamente vaccinate Secondo l’agenzia sul totale di 22 contatti legati alla variante sudafricana accertati fino al 30 novembre 2012 pari al 55% riguardavano pazienti che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino anti covid e gli altri 10 se non erano vaccinati due erano parzialmente vaccinati mentre i restanti due non si conosce lo Stato se le autorità sanitarie sottolineano che in Inghilterra stati vaccinati di gran lunga superiore a quella dei non vaccinati quindi sostengono l’elevata percentuale degli infetti registratore vaccinati non indica necessariamente che la variante omicron siano esistente Alfiero è tutto Grazie seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa