Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale sabato 5 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in difesa della legge sulla sicurezza contestata da alcuni sindaci Matteo Salvini trova la sponda di Luigi Di Maio che poi però si Smart sulla questione delle due navi del leone g si cuoce si Air Malta faccio sbarcare subito donne I bambini li mandi in Italia li accoglieremo siamo pronti ancora una volta dare una lezione di umanità l’Europa intera La Valletta attento alle parole già rido Salvini basta ricatti Ma si dice sereno e le Consiglio d’Europa aveva lanciato l’appello subito un porto è al culmine di un gioco in casa sembra per uno scatto dirà d’improvviso un ragazzo poco più che quattordicenne accoltellato a morte il padre è successo ieri sera intorno alle 22:00 Duomo sui 55 anni italiano e residente in provincia di Ravenna stato portato immediatamente all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente graviil minorenne e probabilmente con un disagio mentale stato bloccato dai carabinieri si sta valutando la sua posizione probabilmente verrà portato in una struttura idonea un bimbo di 3 anni di origini senegalesi è morto investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri nel Cesenate era in macchina col padre tra la provinciale cagnona e via palmezzano a San Mauro Pascoli l’uomo accostato per motivi non chiari Il bimbo su seggiolino sul retro è sfuggita la sua attenzione sceso e attraversato una vettura la schivata Un’altra invece l’ha centrato indagano i Carabinieri per chiarire la dinamica truppe americane Sono state dispiegate in Gabon per aiutare gli americani in Congo la firma Donald Trump in una lettera ai vivere del Congresso dispiegamento di circa 80 soldati E in risposta alle possibili violente manifestazioni che potrebbero esserci in Congo in seguito alle elezioni nel paese almeno 4 persone compresi una donna e un bambino sono rimasti feriti in seguito un’esplosione avvenuta questa mattina a peshawar in Pakistan l’episodio avvenuto al supermarketla pulizia l’esplosivo era nascosto in un’auto parcheggiata la deflagrazione si è verificata quando l’esclusiva è fuori uscito dall’auto prendo 4 persone che si trovavano vicino ferma la polizia è intervenuta sul posto anche con la squadra artificieri lite tra fratelli a Montalto Uffugo siamo in Calabria un 33enne è in fin di vita Antonello Troya due fratelli di 33 38 anni di origine rumena sono rimasti feriti nel corso della notte a seguito di una lite in famiglia sfociata in un accoltellamento i due che abitano a Montalto Uffugo un paese della provincia di Cosenza sono finiti entrambi in ospedale Il 33enne in gravi condizioni ricoverato in rianimazione nel nosocomio di Cosenza ferito lievemente l’altro fratello che adesso è a disposizione della magistratura sull’accaduto stanno indagando i carabinieri la lite tra i due sarebbe scaturita da un diverbio nato per una questione di interessi economici momenti di paura ieri per la notizia delle ricovero in ospedaleDiego Armando Maradona l’ex Pibe de oro è stato preso in cura dai medici della clinica olivos nella zona Nord di Buenos Aires per un emorragia gastrica va dimesso poi quasi subito maratona è rimasto solo poche ore in osservazione del centro clinico che ha potuto lasciare in serata a bordo di un Suv nero ci fermiamo qui Buon proseguimento discorso appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa