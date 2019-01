Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio una bambina di 8 anni morta la madre è rimasta ferita in moto grave in un incidente con la slitta avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 13:00 all’Arena in Alto Adige madre e figlia erano insieme a bordo dello slittino ma probabilmente per sbaglio sono finite su una pista di sci nera cioè molto ripide prevista le slitte quando hanno preso velocità lo slittino uscito dalla pizza di andata a sbattere contro un albero La bambina è morta sul colpo mentre la donna che ha subito un politrauma è stata intubata supposte trasportata con l’elicottero della juta Alpin Dolomite se all’ospedale di Bolzano sul posto anche soccorso alpino e carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente è il terzo sulla neve in pochi giorni che coinvolge dei Minori giovedì una bambina Friulana di 9 anni rimasta ferita in modo grave dopo essersi scontrato durante un allenamento con un’altra giovane sciatricesulla pista nera di Sappada provincia di Udine mercoledì invece un’altra bimba di 9 anni è morta dopo una caduta sulla pista da sci in moto in provincia di Torino ancora cronaca Treporti scosse di terremoto sono state registrate nella notte nella provincia di Siracusa la più forte di magnitudo 3,2 kg di ripicca 32 42 l’epicentro è stato a pochi chilometri da so fino a una profondità di 6 km 2 minuti prima alle 2:45 era stata registrata un’altra scossa più lieve con lo stesso epicentro di magnitudo 2,7 l’ultima scossa ancora di magnitudo 27 è stata segnalata dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulla costa siracusana alle 2:49 un ragazzo di 14 anni forse con un disagio personale a coltellate ucciso il padre nel Ravennate successo giovedì sera intorno alle 22:00 l’uomo italiano sui 55 anni è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con una grave ferita al petto ed è morto venerdì mattina il minorenne imputabile da pocotempo è stato bloccato dai carabinieri si sta valutando la sua posizione probabilmente verrà portato in una struttura idonea l’aggressione sarebbe avvenuta durante un Giochi in casa sembra per uno scatto di un tifoso del Napoli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario secondo quanto si apprende si tratta di un 25enne che forse era la guida della Volvo sequestrata giovedì che avrebbe investito Daniele Belardinelli Durante gli scontri di Santo Stefano tra ultra interisti napoletani l’auto intestata in leasing padre del 25enne nel frattempo il ventunenne tifoso interista Luca darò stare stato degli scontri dimostrato di disponibile a collaborare con le autorità potrebbe essere a breve carcerato voltiamo pagina home neve in Calabria gelo circolazione regolare le strade più esposte a rischio neve per il momento però come conferma la Polstrada non si registra alcun problema sulla rete viaria ce ne parla Antonello Troya la terribile ondata di gelo che sta attraversando l’Italiarisparmiatori pure la Calabria la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da un brusco calo delle temperature in tutte le località chi si aspettava imbiancate anche a livello del mare è rimasto però deluso almeno fino alle prime ore di questa mattina al momento si registrano più alti al di sopra dei 600 metri diversi anche i ricoveri allestiti per i senzatetto come a Cosenza dove tre container della protezione civile regionale hanno aperto un tetto alle persone in difficoltà nei giorni più freddi dell’anno abbondanti nevicate si sono registrate nei giorni scorsi nelle località montane le temperature restano quindi rigide con il pericolo ghiaccio nelle zone interne in Sila a Botte Donato Si sono toccati in meno 15 gradi ma su gran parte la regione splende il sole è tutto anche per questa edizione e buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa