Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto o dalla redazione da Francesco Vitale in studio in difesa della legge sulla sicurezza contestato ad alcuni sindaci Matteo Salvini trova la sponda di Luigi Di Maio che poi però si smarca sulla questione delle due navi della NG see Watch & see Air Malta faccia sbarcare subito donne bambini li mandi in Italia li accoglieremo siamo pronti ancora una volta a dare una lezione di umanità l’Europa intera La Valletta attento alle parole gelido Salvini basta ricatti Ma si dice sereno il consiglio però aveva lanciato l’appello subito un porto cronaca un uomo di 63 anni è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena all’interno di una fornace di laterizi è successo a Castelnuovo Scalo in provincia di Siena dove l’uomo di origine Aveva lavorato per anni il corpo ormai senza vita del 63 anni è stato rinvenuto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della Fornace dove l’uomo continuava a vivere nonostante avesse smesso di lavorare laarmi scattato nella tarda serata di ieri quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per l’uomo sembra il custode della Fornace come riporta La nazione che ha anticipato la notizia non c’era più niente da fare al culmine di un gioco in casa sembra per uno scatto dirà il improvviso una ragazzo poco più che quattordicenne accoltellato a morte il padre è successo ieri sera intorno alle 22:00 l’uomo sui 55 anni italiano residente in provincia di Ravenna è stato portato immediatamente all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi il minorenne Probabilmente con un disagio mentale è stato bloccato dai carabinieri si sta valutando la sua posizione probabilmente verrà portato in una struttura idonea un bimbo di 3 anni di origini senegalesi è morto investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri nel Cesenate era in macchina col padre strada provinciale cagnone via palmezzano a San Mauro Pascoli l’uomo accostato per motivi non chiari Il bimbo su un seggiolino sul retro è sfuggito alla sua attenzioneè sceso e ha attraversato una vettura l’ha attivato Un’altra invece l’ha centrato indagano i Carabinieri per chiarire la dinamica andiamo a Rende in provincia di Cosenza scoperto un vasto giro di prostituzione seguite 7 misure cautelari Antonello Troiano squadra mobile della Questura di Cosenza scoperto un vasto giro di prostituzione che aveva come sede rende in provincia di Cosenza sono state seguite 7 misure cautelari emesse dal gip presso il Tribunale del Capoluogo Bruzio su richiesta della procura le accuse sono di favoreggiamento e sfruttamento aggravato della prostituzione coinvolte donne quasi tutte straniere per 4 delle 7 persone indagate tra italiani una brasiliana una dell’Ecuador e due cittadini rumeni il gip ha disposto gli arresti domiciliari per le altre la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Dalle indagini avviate il Maggio 2017le prestazioni sessuali a pagamento erano offerte tramite siti web vedi annunci di carattere erotico o pornografico l’attività investigativa si è rotta di intercettazione telefoniche capitali videosorveglianza andiamo all’estero aeroporti e servizi di traghetti hanno ripreso a funzionare nel sud della Thailandia dopo l’allarme per la tempesta tropicale fabook che ha bloccato per giorni migliaia di turisti e residenti un pescatore è morto ieri dopo che la sua barca è stata rovesciata dalla tempesta case danneggiate linee elettriche abbattute diverse province della Costa allagate in particolare i turisti e residenti sono stati evacuati nei giorni scorsi a migliaia dalle isole di Koh Samui Koh Tao e Koh pangan sulla costa orientale nel Golfo di terapia sgomberate anche diverse località turistiche sulla costa occidentale sull’altro lato della penisola sul mare delle andamane attorno a Phuket e Krabi oggi previsti ancora temporali ma senza gravi conseguenze almeno 7 poliziotti sono rimasti uccisi nell’attacco da parte dei talebani a un checkpoint nella provincia meridionalescandalo annunciato il portavoce del governatore Aziz ahmad ADV precisando che altri quattro poliziotti sono rimasti feriti 16 gli insorti uccisi Nello scontro seguito all’attacco aggiunto i talebani non hanno per il momento fatto nessuna dichiarazione a riguardo sull’attentato Ma negli ultimi tempi hanno sferrato attacchi quotidiani contro le forze armate afghane di almeno 4 persone compreso una donna e bambino sono rimasti feriti In seguito a un’esplosione avvenuta questa mattina a peshawar Pakistan l’episodio avvenuto alza dal Market secondo la polizia l’esclusiva era nascosto in un’auto parcheggiata la deflagrazione si è verificata quando le uscito dall’auto credo 4 persone che si trovavano vicino a ferma la polizia è intervenuta sul posto anche con la squadra artificieri momenti di paura ieri per la notizia della ricovero in ospedale di Diego Armando Maradona l’ex Pibe de oro è stato preso in cura dei medici della clinica olivos nella zona Nord di Buenos Aires per un emorragia gastrica

