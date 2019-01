Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua il maltempo su tutta la penisola dopo l’ondata di gelo e neve che da due giorni si sta abbattendo soprattutto sul centro-sud precipitazioni nevose continuano interessare Abruzzo Molise Puglia entroterra Campano e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale la zona centrale della Sicilia è bloccata dalla neve che è caduta copiosa dal pomeriggio di ieri con decine di strade di collegamento chiusa al transito diversi comuni isolati disagi registrati anche in Irpinia dove una abbondante nevicata sta ostacolando la viabilità la situazione però in miglioramento con temperature minime ancora molto freddo in tutta Italia ma le massime in continuo rialzo la cronaca un uomo di 63 anni di origini marocchine è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena dentro una fornace di laterizi è successo a Castelnuovo Scalo in provincia di Siena per l’omicidio è stataFermata dai carabinieri una ragazza minorenne il giovane avrebbe Ammesso di aver ucciso l’uomo ha raccontato che lui l’avrebbe aggredita e stava tentando di stuprarla nei tuoi confronti della ragazza che ora si trova in un centro di accoglienza per minori Nel fiorentino è stato emesso dalla procura minorile di Firenze un decreto di fermo di indiziato di Delitto un bimbo di 3 anni è morto investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri nel Cesenate Il Piccolo di origini senegalesi ero in macchina con il padre Quando l’uomo accostato per motivi ancora non Chiari a quel punto il bimbo seduto su un seggiolino sul retro è riuscito a scendere dall’auto non visto dal padre ed è stato investito da un’auto è morto poi all’ospedale Bufalini di Cesena sulla vicenda indagano i carabinieri stamattina tre uomini hanno preso d’assalto furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin a Cologno Monzese in provincia di Milano due banditi erano armati di pistole mentre un terzo aveva un mitragliatore Kalashnikov l’ultima ancora pagina Ricchi e Poveri inParlamento Ecco quanto dichiarano senatori e deputati calabresi Antonello Troya Ricchi e Poveri in Parlamento Ecco quanto dichiarano senatori e deputati calabresi per esponente il movimento alla camera i due estremi della classifica con €242000 di Massimo Misiti e €1400 di Anna Laura Orrico in mezzo tutti gli altri dal PD a Forza Italia e lega tipo lamentele calabrese più ricco quindi è quello del MoVimento 5 Stelle l’ortopedico Massimo Misiti che con quasi €242000 di reddito lordo guida la classifica dei Deputati eletti in Calabria che hanno reso pubblica la propria dichiarazione dei redditi tra i senatori quello con il reddito più alto risulta essere il Vibonese Giuseppe Mangialavori anche lui medico chi può contare sul reddito lordo di oltre €192000 tra i peperoni calabresi troviamo anche i deputati di Forza Italia Roberto più €805000 e io le Santelli €104000 del centro sinistra invece a guidare lasiti che sono i deputati del PD Enza Bruno Bossio 99.000 e Antonio viscomi €85000 mentre il senatore Ernesto magorno segretario regionale uscente del Partito Democratico può contare sul reddito complessivo lordo di oltre €105000 È tutto ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa