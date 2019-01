Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale la Colomba non ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale non arretriamo sulla politica migratoria che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa ad accoglierli così il vicepremier Di Maio torna oggi da Novi Ligure sulla questione delle due navi della LG Watch Style Ci sono donne e bambini da 14 giorni o meglio dalla costa maltese ha detto Di Maio l’Unione Europea mette la testa sotto la sabbia Malta non fa il suo dovere è una cosa ignobile ieri La Valletta aver avvisato attenta alle parole gelido si era mostrato Salvini basta ricatti Consiglio d’Europa aveva lanciato l’appello subito un porto L’Italia è in una posizione che rispetto alle intenzioni non è chiara è un’opzione che non possiamo prendere sul serio a ferma Giorgia linardi portavoce delle leggi tedesca see Watch in un’intervista oggi al Fatto Quotidiano la polizia È intervenuta in una sala bowling Prince in California dopo una sparatoria che ha provocatodiverse vittime chi non te la polizia locale ha detto che c’è stata una sparatoria con diverse vittime e terra al Gable per raccomandata i cittadini di tenerti alla larga dalla zona dove si trova sulla costa californiana nell’area metropolitana di Los Angeles voltiamo pagina una ragazza minorenne è stata Fermata dai carabinieri con decreto di fermo di indiziato di Delitto per l’omicidio di un 63enne di origini marocchine avvenuto nel Senese La giovane ammesso di essere l’omicida spiegando di essere stata aggredita dall’uomo In quale stava tentando di stuprarla il decreto è stato emesso dalla procura minorile di Firenze Ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori l’uomo è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena all’interno di una fornace di laterizi a Castelnuovo Scalo in provincia di Siena dove Aveva lavorato per il corpo è stato rinvenuto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della Fornace dove l’uomo continuava a vivere nonostante avesse smesso di lavorare è al culmine di un gioco in casa sembra per uno scatto d’ira improvviso un ragazzo poco più che quattordicenne accoltellato a morte il padre suaccesso ieri sera intorno alle 22:00 l’uomo più 55 anni di italiano e residente in provincia di Ravenna è stato portato immediatamente all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi un bimbo di 3 anni di origini senegalesi è morto investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri nel Cesenate era in macchina col padre l’uomo ha costato per motivi non chiari Il bimbo su un seggiolino sul retro sfuggita la sua attenzione sceso e attraversato una vettura da attivato Un’altra invece l’ha centrato aeroporti e servizi di traghetti hanno ripreso a funzionare nel sud della Thailandia dopo l’allarme per la tempesta tropicale tabù che ha bloccato per giorni migliaia di turisti e residenti un pescatore morto ieri dopo che la sua barca è stata rovesciata dalla tempesta casa danneggiate linee elettriche battute diverse province delle Coste allagate in particolare turisti e residenti sono stati evacuati nei giorni scorsi e migliaia dalle isole di Koh Samui Koh Tao e Koh pangan sulla costa orientale nel Golfo di Thailandia sgomberate anche diverse località tourche sulla costa occidentale sull’altro lato della penisola sul mare delle andamane attorno a Phuket e Krabi oggi previsti ancora temporali ma senza gravi conseguenze di almeno sette poliziotti sono rimasti uccisi nell’attacco da parte dei talebani e un check point nella provincia meridionale di kandahar lo ha annunciato il portavoce del governatore a di Madrid Recitando che altri quattro poliziotti sono rimasti feriti 16 di insorti uccisi Nello scontro seguito all’attacco aggiunto i talebani non hanno per il momento fatto nessuna dichiarazione sull’attentato Ma negli ultimi tempi hanno sferrato attacchi quotidiani contro le forze armate afgani momenti di paura ieri per la notizia del ricovero in ospedale di Diego Armando Maradona l’ex Pibe de oro è stato preso in cura dai medici della clinica olivos nella zona Nord di Buenos Aires per un emorragia gastrica Nardi messo poi quasi subito e oggi su Facebook ha tranquillizzato i suoi fan Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo non voglio dirgli che non è successo niente che sto bene ha scritto ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia ha più te

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa