Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio non ci diamo a ricatti due navi o n g sono in acque territoriali maltesi le persone a bordo devono essere fatte sbarcare La Valletta queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce vergognoso l’atteggiamento dell’Europa che tace evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo Alitalia ha commentato ironico il titolare del Viminale poco prima Luigi Di Maio era tornato sulla questione delle navi si vuoi che sia e non arretriamo sulla politica migratoria ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa e ad accoglierli l’Unione Europea mette la testa sotto la sabbia Malta non fa il suo dovere è una cosa ignobile ha detto il vicepremier contro il decreto sicurezza del governo la regione Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale conuna delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo lo annuncia in una nota il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che dice fanno bene ribellarsi ad una legge disumana che mette sulla strada allo sbando decine di migliaia di persone che Così diventano facile preda dello sfruttamento Brutale della criminalità organizzata aumentando l’insicurezza dice Rossi il presidente di Confindustria Vincenzo boccia ferma gli italiani chiedono lavoro e occupazione è necessario aprire subito i cantieri perché le analisi delle grandi opere va fatta su quanto occupazione generano queste le parole di boccia Secondo i dati dell’ance l’apertura dei Cantieri delle grandi opere comporterebbe 400000 posti di lavoro e in particolare quelli dell’ATAC 50000 posti di lavoro 3 morti e 4 feriti questo il bilancio di una sparatoria avvenuta in California in una sala da bowling a Torrein Un Tweet e la polizia locale ha diffuso dettagli raccomandando ai cittadini di tenersi alla larga da quella zona la sparatoria sarebbe stata innescata da una rissa torrance si trova sulla costa californiana nell’area metropolitana di Los Angeles in Thailandia invece sono salite a tre le vittime della tempesta alfabook che si è abbattuta in questi giorni sul paese lo riporta la CNN oltre al Pescatore morto dopo che la sua barca si era ribaltata due anziani sono Affogati Danacol si thammarat intanto la tempesta è stata declassata depressione dal dipartimento meteorologico thailandese è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa