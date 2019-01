Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio non arretriamo sulla politica migratoria che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l’Europa e ad accoglierli queste le parole del vicepremier Re Luigi Di Maio che torna oggi sulla questione delle due Navi delle Wayne egizi voce si ha i fermi in mare ieri Malta aveva avvisato l’Unione Europea mette la testa sotto la sabbia Malta non fa il suo dovere è una cosa ignobile aggiunto di Maio per il Ministro dell’Interno Salvini basta accedere a ricatti il Consiglio d’Europa aveva lanciato l’appello subito un porto per le due navi la California la polizia intervenute in una sala da bowling a torrance dopo una sparatoria che ha provocato diverse vittime in Un Tweet La polizia locale ha detto che c’è stata una sparatoria con diverse vittime terra al Gable Housesolo che ha raccomandato ai cittadini di tenersi alla larga dalla zona Torre alza si trova sulla costa californiana nell’area metropolitana di Los Angeles una ragazza minorenne è stata Fermata dai carabinieri con decreto di fermo di indiziato di Delitto per l’omicidio di un 63enne di origini marocchine avvenuto nel Senese La giovane ammesso di essere l’omicida spiegando di essere stata aggredita dall’uomo al quale stava tentando di stuprarla il decreto è stato emesso dalla procura minorile di Firenze dove la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori l’uomo è stato ucciso con diverse coltellate la schiena all’interno di una fornace di laterizi a Castelnuovo scale in provincia di Siena dove Aveva lavorato per anni il corpo è stato rinvenuto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della Fornace dove l’uomo continuava a vivere nonostante avesse smesso di lavorare momenti di paura ieri per la notizia del ricovero in ospedale di Diego Armando Maradona l’ex Pibe de oro è stato preso in cura dai medici della clinica olivos nella zonaGuarda di Buenos Aires per un emorragia gastrica è stato dimesso quasi subito oggi su Facebook ha tranquillizzato i suoi fan Mi dispiace che vi siete preoccupati senza motivo voglio dirvi che non è successo niente che sto bene queste le parole delle campione è tutto dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa