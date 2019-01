Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 5 gennaio state all’informazione migranti non accediamo ricatti due navi o n g sono in acque territoriali maltesi le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta sono le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che definisce vergognoso l’atteggiamento dell’Europa Chi tace evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo Alitalia sta ferma poi Salvini poco prima Luigi Di Maio era tornato da Novi Ligure sulla questione delle navi si cuoce sia non arretriamo sulla politica migratoria ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta Europa ed accoglierli l’Unione Europea mette la testa sotto la sabbia Malta non fa il suo dovere è una cosa ignobile le parole di Di Maio l’Italia resta in una posizione che rispetta le intenzioni non è chiara è un’opzione che non possiamo prendere sul serio a ferma Giorgia linardi portavoce di seawatch Cambiamo argomento neve gelstanno provocando disagi alla circolazione sulle strade siciliane le nevicate nel catanese hanno interessato anche i comuni colpiti dal sisma dei giorni scorsi neve a Taormina con il teatro antico tutto imbiancato neve anche alle Eolie isolato una parte dell’arcipelago e invece è in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata dove si lavora per liberare gli accessi ai Sassi mentre l’Umbria è andata sotto il vero nella notte a casa addirittura meno 12 gli esteri tre morti e 4 feriti E questo è il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala bowling a Torrent California sud di Los Angeles in Un Tweet La polizia locale ha detto che c’è stata una sparatoria con diverse vittima a terra ea raccomandate cittadini di tenersi alla larga dalla zona sparatoria secondo un testimone sarebbe stata innescata da una rissa Torrent Come dicevamo prima si trova sulla costa californiana dell’area metropolitana di Los Angeles a Manhattan Beach ultima notizia che arriva dalla Thailandia in chiusura sono salito a tre le vittime della tempesta fabook che si è abbattuta in tutti i giorni sul paese lo riporta la CNN contratto è stato rimosso dopo che la sua barca seralidue anziani sono Affogati intanto la tempesta è stata declassata depressione dal dipartimento meteorologico thailandesi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa