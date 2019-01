Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Palermo del Viale sicurezza in apertura perché contro il decreto del governo la regione Toscana farà ricorso alla Corte costituzionale con una delibera che sarà approvato nella seduta di Giunta di lunedì prossimo con una nota il presidente Toscana Enrico Rossi confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che dice fanno bene a ribellarsi ad una legge disumana che mette sulla strada allo sbando decine di migliaia di persone che Così diventano facile preda dello sfruttamento Brutale e della criminalità organizzata aumentando l’insicurezza che hanno vinto gli italiani chiedono lavoro e occupazione è necessario aprire subito i cantieri perché l’analisi sulle grandi opere va fatta su quanto occupa zione generano quanto ha firmato il presidente di Confindustria boccia sottolineando che secondo i dati dell’ance l’apertura dei Cantieri delle grandi opere comporterebbe 400000 posti di lavoro e inparticolari Quelli della TAV 50000 posti credo che tassare le imprese bancarie sia un errore noi dobbiamo favorire la competitività delle banche italiane le imprese mancare sono luoghi in cui si crea un pupazzo ne andrebbero tutelati aggiunto poi boccia la cronaca Una ragazza minorenne è stata Fermata dai carabinieri per l’omicida di un 63enne di origini marocchina venuta Nel senese La giovane ha ammesso di essere l’omicida spiegando di essere stata aggredita dall’uomo di quale stava tentando di stuprarla il decreto è stato emesso dalla procura minorile di Firenze Ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori l’uomo è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena all’interno di una fornace a Castelnuovo Scalo in provincia di Siena dove Aveva lavorato per anni il corpo è stato rinvenuto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della Fornace dove l’uomo continuava a vivere nonostante avesse smesso di lavorare l’ultima notizia in chiusura la sindaca di Roma Virginia raggi sta ultimando un dossier da consegnare alla Procura sull’azienda Romana di raccolta della spazzatura sul incendi all’impianto di trattamento dei rifiuti nel salario andato in fiamme lo sconto 11dicembre sul incarico regionale dei rifiuti sugli j300 cassonetti incendiati nel 2018 lo spiegano Fonti del Campidoglio I magistrati hanno aperto un’inchiesta sul rogo è indagato su un presunto assenteismo Inama e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa