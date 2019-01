Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo del reddito di cittadinanza in apertura perché la platea dei beneficiari sarà di 1 milione 437 mila famiglie per 8,5 miliardi di spesa non si legge nella bozza del decreto su quota 100 il reddito di cittadinanza secondo la quale i nuclei che potranno accedere al beneficio composti da una sola persona saranno 387000 pari ad oltre un quarto del Totale saranno 198000 le famiglie coinvolte con cinque componenti o più per 1,4 miliardi di spesa Albi ad aprile potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani dai comunitarie dagli extracomunitari residenti in Italia da almeno 10 anni Cambiamo argomento gli italiani chiedono lavoro e occupazione è necessario aprire subito i cantieri perché le analisi sulle grandi opere va fatta su quanto occupazione generano e quanto affermato il presidente di Confindustria VincenzoBorgia su Sky Tg24 sottolineando che secondo i dati della Noce l’apertura dei Cantieri delle grandi opere comporterebbe 400.000 ottica cronaca sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros 21 anni il tifoso dell’Inter arrestato con gli incidenti prima di Inter Napoli che sono costati la vita Daniele Belardinelli ha deciso il gip Guido Salvini dopo il lungo interrogatorio di ieri davanti ai PM il suo legale e sfigato che tu un album fotografico di 34 persone mostrato gli ieri dai PM ha riconosciuto 78 ultras della curva alcuni dei quali hanno partecipato alla stato tra cui anche Nino Ciccarelli l’ultra è stato minacciato anche a casa l’ultima notizia in chiusura una ragazza minorenne stata Fermata dai carabinieri per l’omicidio di un 63 anni di origini marocchine avvenuto nel Senese La giovane ammetto di essere l’omicida spiegando di essere stata aggredita da l’uomo il quale stava tentando di stuprarla il decreto è stato emesso dalla procura minorile di Firenze Ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per i minori l’uomo è stato ucciso con diverse coltellate alla schiena all’interno di una fornace a Castelnuovo Scalo in provincia di Siena dove Aveva lavorato per annitutto grazie per averci seguito le news e torna ma la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa