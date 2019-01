Ultime Notizie Roma del 05-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vicenda see Watch Di Maio incazzo il plauso di fico e Critical Wine e jazz non dispongono della vita dei migranti dice loro li hanno portati fino alle cozze di Malta l’Italia sta dicendo che è disponibile a prendere danno i bambini in mare da 14 giorni non è una UMG che si può pure al salvataggio di quelle vite concludi il vicepremier pelo ai registri Watch umanità dopo 14 giorni per Salvini non è nella è vergognosa viale sicurezza contro il decreto del governo Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale l’annuncio in una nota il presidente Enrico Rossi confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci dura la risposta di Matteo Salvini Ci sono 119000 Tuscany in condizioni di povertà assoluta quasi 22000 domande per ottenere una casa popolare è pure il governatore Enrico Rossi tra parla del decreto sicurezza lui pensa concludi Salvini ai clandestininoi agli italiani e maltempo e neve gelo stanno provocando disagi alla circolazione sulle strade siciliane le nevicate nel catanese hanno interessato anche i comuni colpiti dal sisma dei giorni scorsi neve a Taormina con il teatro antico tutto imbiancato neve anche alle Eolie isolata una parte dell’arcipelago e invece in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata dove Matera si lavora per liberare gli accessi età Simmenthal numeri andata sotto zero nella notte a casa almeno 12 Chi è Siri andiamo negli Stati Uniti 3 morti e 4 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala bowling a torrents al sud di Los Angeles in Un Tweet La polizia locale ha detto che c’è stata una sparatoria con diverse vittime ti ha raccomandato i cittadini di tenerci alla larga della zona sparatoria sarebbe stata innescata da una rissa che ci sono l’ultima notizia Questa sera Cristina russo con la sua band neo Soul Combo però non live alcazar di Roma un viaggio musicale contaminato da diversi stili atmosfere come quelle del territorio catanese Francesco Vitale intervistato Cristina Russo La musica è tutto ciò che hovuoi che puoi scegliere di scriverti Come dipingere le sue parole sentiamo che sei dentro quindi per questo nel nostro live nel nostro album Energy troverete vari brani assolutamente con connotazioni diverse Ma uniti da una linea fluida che fa capire lo spessore di questo lavoro è l’amore che noi abbiamo messo in questo disco è il produttore Marco di Dio e mio marito compagno anche nella vita reale live in studio poi abbiamo una piccola etichetta che si chiama roccascina audio produzioni Questo disco è frutto di questo la consapevolezza di poter essere quello che si vuole e tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa