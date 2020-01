Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata Un venerdì dell’ascolto da Francesco Vitale 1 comandante del gruppo parlamentare iracheno iraniano a Shabby è stato ucciso Nella notte tra venerdì e sabato in un raid aereo americano a nord di Baghdad all’indomani dell’attacco è morto anche il Generali Legnano fa sei messo le mani non abbiamo deciso sulle mani per un cambio di regime per iniziare la guerra ma piano fronte a qualunque risposta sia necessario ha detto Trump sottolineando che il futuro dell’Iran appartiene al popolo che vuole la pace Non è vero rispi intanto la guida Suprema iraniana che me ne hai aperto il presidente prepara le varie gli Stati Uniti hanno preallertato le loro truppe distanza Vicenza che potrebbero essere di difesa dell’ambasciata americana Beirut il Raid americano quindi in cui rimasto ucciso il generale consenso rimani espone al rischio anche militari italiani schierati nelle aree in cui l’iran potrebbela sua ritorsione alla difesa in alto Comunque le misure di sicurezza dei contingenti diventando le basi e limitando al minimo gli spostamenti Non c’è dubbio che l’iran dovrà leggere ed è chiaro che l’Italia è particolarmente esposta dice Lanza generale Vincenzo camporini il Capo di Stato Maggiore della Difesa la Farnesina parla di sviluppi preoccupanti l’Italia attualmente mille militare in Libano 300 invidia e tutori in Iraq sul caso della nave Gregoretti il Matteo Salvini Ha agito nell’interesse dell’Italia con il pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dell’intero governo che Ha agito con leggermente modo perfettamente sovrapponibile quanto accaduto per la nave Diciotti è il succo della memoria depositata dei legali del leader leghista la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Salvini sottolinea inoltre il ruolo rilevante nel con te intanto il MoVimento 5 Stelle perde altri due deputati Nunzio Angiola e Gianluca rospi che hanno annunciato il passaggio al gruppo misto senza risparmiare attacchi e vertici grillinicronaca ancora un medico aggredito a Napoli il terzo imperatore avvenuto davanti all’ospedale San Giovanni Bosco vittima una dottoressa del 118 risultati strattonato da un paziente psichiatrico il 2020 Segna un nuovo inizio per 11 persone di cui 2 Bambini tornati alla vita grazie al trapianto ricevuto in questi primi giorni dell’anno in 5 giorni 15 organi sono stati prelevati da 4 pazienti morti all’ospedale di Niguarda Milano e dorati trapiantati è morta la quarantottenne ricoverato da ieri e gli Spedali Civili di Brescia per meningite la donna aveva accusato i primi valori il giorno di capodanno in questa era l’ultima notizia Buon proseguimento e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa