Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo in Libia un raid aereo delle forze del generale Khalifa haftar contro l’Accademia militare di Tripoli ha causato almeno una trentina di morti e quasi di feriti tra i miliziani cadetti con un bilancio di vittime che Però potrebbe essere il doppio stando a quanto rivendicato Dalla propaganda dell’uomo forte della Cirenaica incursione viene presentata una rappresaglia di un bombardamento turco compiuto all’alba contro la Brigata salafita 210 diventano sempre più Aspri gli scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione della generale soleimani e l’attacco sferrato da una base statunitense a Baghdad Iran e metterà in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Stati Uniti nella regionei 35 obiettivi in azione i pasdaran serviranno ci attacca gli Stati Uniti colpiranno 52 si tira Gnani già identificati circa 2200 americani verso il Medio Oriente in Italia il premier Conte fratello al dialogo massima attenzione per gli italiani in Medio Oriente incontro di 45 minuti ieri a Palazzo Chigi tra leader pentastellato Di Maio nel segretario del PD Nicola Zingaretti al centro del colloquio la situazione politica generale è un primo confronto sui prossimi obiettivi di governo sul caso Gregoretti maggioranza Tel Aviv voterà a favore dell’ autorizzazione al processo contro Salvini Intanto è polemica sulla password di stato proposto da Pisano la ministro dell’Innovazione ha però precisato che si rifaceva la sfida già usate da 5 milioni di Italiani l’intenzione da discutere con tutti gli interlocutori istituzionali competenti è solo quella di affidarne la gestione direttamente allo stato ha detto la ministrocronaca un ventottenne è stato aggredito con acido a Milano da una donna che aveva conosciuto su un sito di incontri lei di 16 anni più grande mi ha lanciato contro un liquido di acido e peperoncino al culmine di una lite in Piazza Gae Aulenti il ragazzo aveva deciso di chiudere quella relazione nata sul web ora in ospedale in gravi condizioni con ustioni di primo grado sul volto la 44enne ha tentato la fuga ma è stata rintracciata a Genova dai carabinieri per lei in arrivo il provvedimento di Fermo asporto in chiusura dopo la lunga pausa natalizia torna in campo la serie A in una sfida tra Skoda testa della classifica che affrontano Brescia Lazio Asphalt la risalita contro il Verona ancora più ardua la prova per il fanalino di coda Genoa che ospita il Sassuolo il posticipo serale Roma Torino dopo 16 anni Serse Cosmi torna ad allenare il Perugia sostituisce le generato Massimo Oddo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa