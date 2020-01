Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale ad una settantina di vittime il bilancio del Raid condotto dalle forze del generale haftar contro l’Accademia militare di Tripoli le vittime sono iniziati cadetti il bilancio potrebbe essere destinato a salire incursione viene presentata come una rappresaglia di un bombardamento turco compiuto all’alba contro la Brigata salafita 210 continuano alle minacce tra Stati Uniti ed Iran e dopo l’attacco con il quale mi fai Uniti hanno ucciso il generale soleimani uno scontro sempre più a Mirano a mettere in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Stati Uniti nella regione individuati 35 obiettivi questa minaccia dei pasdaran Irangli Stati Uniti colpiranno 52 City Ranieri già identificate risponde il presidente statunitense Donald Trump Iran processioni funebri in onore del generale ucciso 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago in Valle Aurina in Alto Adige secondo le prime informazioni verso 13:15 un’auto accentrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada si tratterebbe di turisti tedeschi un centinaio i soccorritori intervenuti in Australia incendi boschivi di dimensioni senza precedenti hanno devastato intere regioni provocando la morte di 24 persone Dany considerate ingenti dalle autorità centinaia di proprietà sono state distrutte le implacabili condizioni meteorologiche fanno temere una vera catastrofe trasporto in chiusura torna la serie A dopo la pausa natalizia guida coda e testa della classifica si affrontano Brescia Lazio la Spal Tenta la risalita contro il Verona ancora piùLa prova del per il fanalino di coda Genoa che ospita il Sassuolo il posticipo serale Roma Torino dopo 16 anni Serse Cosmi torna ad allenare il Perugia sostituisce le esonerato massimo della Stazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa