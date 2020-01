Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una marea umana invaso le strade per il primo corteo funebre memoria del generale Se le mani nel primo dei tre giorni di lutto proclamati in Iran e sventolavano bandiere rosse il colore del sangue dei Martiri verde il colore dell’islam bandiere bianche decorate con slogan religiosi oltre ritratti del generale piangendo e gridando morte all’America diventa sempre più aspro scontro tra Stati Uniti e Iran dopo l’uccisione del generale Se le forze americane vogliono rimanere in vita dovrebbero attuare le loro basi militari nella regione andarsene ha detto il vice capo delle guardie rivoluzionarie se li attacca la risposta di Trump gli Stati Uniti colpiranno 52 siti italiani appello di Papa Francesco chiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo dell’autocontrollo e a scongiurare l’ombraamicizia torniamo per il momento in Italia perché è di 6 morti 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto La scorsa notte in Alto Adige secondo le prime informazioni verso 13:15 un’auto ha centrato grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada le vittime due volte sono tutti i giovani turisti tedeschi investiti mentre si trovavano accanto ad un bus navetta dove avete passato la serata musicale predefiniti Sono in gravi condizioni automobilista un uomo del posto di 28 anni risultato positivo all’alcoltest è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale lesioni stradali sul luogo dell’incidente sono intervenuti 160 soccorritori chiusura andiamo in Libia un raid delle forze del generale aptar contro l’Accademia militare di Tripoli ha causato una trentina di morti e quasi in 20 feriti tra i miliziani cadetti con un pettine che Però potrebbe essere oltretutto stando a quanto rivendicato Dalla propaganda dell’uomo forte della Cirenaica l’incursione viene presentata come una rappresaglia di una bombardamento turco compiuto all’alba contro la Brigata sala210r sottolinea che i cadetti dell’Accademia sono lì iniziano secondo un quotidiano locale la Libia chiede una riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza dell’ONU e tutto per il momento Grazie per aver eseguito le mie edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa