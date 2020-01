Ultime Notizie Roma del 05-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Domenica 5 Gennaio è una studio Giuliano Ferrigno Quinto caso di sepsi da meningococco nell’aria Del Basso Bergamasco nel giro di un mese ieri un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni con febbre alta e problemi respiratori proprio nello stesso paese lavorava Marzia Colosio la donna di 48 anni morta agli Spedali Civili di Brescia per la stessa e le stragi del sabato sera sono in diminuzione e anche le vittime aumentano nel fine settimana i conducenti Fermati i contatti di alcol molto alti nel 2019 polizia stradale da arma dei carabinieri hanno rilevato 148 incidenti mortali con 178 vittime 11 meno del 2018 nel weekend i conducenti controllati con i chilometri e precursori sono stati 195500il 5,7% dei quali pari a 11073 di cui 9432 Uomini e 1631 Donne è risultato positivo al test per tasso alcolemico mentre nel 2018 la percentuale era stata del 5,2% per i due Martiri ingenti danni materiali e il bilancio di una giornata di pioggia che ieri ha messo Tel Aviv in ginocchio l’episodio più drammatico è venuto in un condominio Quando l’acqua al garage sotterraneo due inquilini scesi per mettere in salvo Allora automobile sono rimasti prigionieri nell’ascensore bloccato da un corto circuito sono annegati ieri a Tel Aviv e sono caduti 74 millimetri di pioggia circa un quinto della media stagionale andiamo in Cambogia di almeno 36 morti il bilancio del crollo di un albergo in costruzione nel sud del paese avvenuto venerdì scorso hanno riferito dalle autorità locali dopo la sua funzione delle ricerche il primo ministro cambogiano ha detto che 23 persone sono state estratte vive dalle macerie del cantiere di 7 piani nel sud della Cambogia promettendo alle famiglie delle vittime e dei feriti un indennizzodenaro ultime notizie chiusura la calza della befana viene appesa in quasi la metà delle case degli italiani il 47% mentre ad una minoranza del 13% la Befana porta altri regali il resto non festeggia Anche perché non è quanto emerge da una elaborazione Coldiretti l’ultima occasione di festa aggiunge oltre 5,1 miliardi il valore dei regali acquistati Durante le festività di fine e inizio anno è tutto grazie per averci seguito in USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa