Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 5 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole riaperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia Mentre gli altri giorni vigerà una fascia gialla rafforzata con lo stop quindi e gli spostamenti tra le regioni con queste le misure le quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marche lezione di danza fino al 31 gennaio in Campania aule chiuse fino al 11 in Toscana si riparte il 7 Intanto sono 10800 i nuovi casi delle ultime 24 ore 348 le vittime invariato al 13,8 il cazzo di positività ore decisive per il governo Conte lavora una crisi pilotata per Renzi chiede risposte concrete ai cittadini sui vaccini economie scuola con i soldi del messerve un nuovo accordo corre programmare il futuro non sono mettere toppe dice la ministra Bellanova Italia viva frena il segretario del PD Zingaretti rimaniamo contraria posizioni politiche che rischiano di alzare la maggioranza serve un rilancio dell’azione di governo in sintonia con tutti gli alleati per i 5 Stelle responsabile parlare di crisi il nuovo documento del tesoro Su recovery atteso oggi a Palazzo Chigi tra le modifiche nonstop Centro nazionale sulla cybersecurity più investimenti e risorse alla sanità in arrivo in Italia altri 470000 dosi di vaccino della Ty serve un taxi tratta della seconda delle spedizioni destinate al nostro paese che questa arriva fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi di farmaci saranno distribuiti dalla casa farmaceutica di 294 punti di somministrazione indicate dalle regioni del commissario Arcuri La Commissione Europea fa sapere di aver chiesto al Biotech altre dosi del vaccino oltre quelle già tu corra te li te intanto mercoledì la decisione nell’erba sull’autorizzazione della Cina Demonil premier britannico Boris Johnson annunciato in un discorso televisivo alla paese un terzo lockdown nazionale per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di covid è registrata nel regno Johnson allarmante la cosiddetta variante inglese più contagiosa dal cinquanta al 70% della precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto la prima puntata di aprile scuole chiuse da oggi alla vita di febbraio lezioni soltanto a distanza elezioni truccate non abbiamo perso non c’è da un’altra me lo ribadisce il Giorgia dov’è ribadisce l’accusa di brogli nell’ultimo comizio prima del voto per i ballottaggi che decideranno Le maggioranze stirato tutto il mondo vi guarda dice Trump e i suoi sostenitori e assicura che i Bad non prenderanno la Casa Bianca Intanto è bufera per il presidente dopo le rivelazioni del Washington Post su una lunga telefonata al segretario di stato della Giorgia sollecita a trovare i voti per ribaltare i risultati del Peach state E ci fermiamo qui Per il momento ho proseguimento di scortaBarbie

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa