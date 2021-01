Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole riaperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia Mentre gli altri giorni vigerà una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marco lezioni a distanza fino al 31 gennaio Intanto sono 10800 nuovi casi nelle ultime 24 ore è 348 le vittime invariato al 13,8% il tasto di positività e su questo punto sulle prospettive sugli screening abbiamo sentito il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFse è il Governo è pronto emanare un nuovo decreto di aggiornamento per la riapertura delle scuole ora dal 7 gennaio dovrebbero aprire le scuole dell’infanzia e primarie e le scuole medie didattica in presenza mentre dall’11 gennaio la scuola secondaria superiore per ANIEF questa scelta Comunque non è una scelta corretta perché riteniamo che tutti quanti si è il personale scuola zia gli studenti dovranno essere sottoposti a uno screening prima di iniziare la lezione in presenza non è il problema della percentuale Il problema è quello di evitare che in un momento in cui ancora la curva della seconda Ondata è forte 10.000 contagi al giorno e bisogna evitare che si diffonda ancora di più è che si incroci con il periodo di massima infezione Per esempio da influenza che si registra storicamente nel nostro paese e quindi questa differenza Innanzitutto per infanzia e primaria scuola secondarianon la capiamo Se non dal punto di vista didattico dovrò quanto è più facile fare didattica a distanza con gli studenti delle scuole superiori Però in realtà Rimaniamo come avevamo detto già il 17 dicembre del parere che ci vorrebbe invece una zona cuscinetto 10 giorni dal 10 al 18 dal 7 al 18 per poter sottoporre al tampone tutta la popolazione studentesca il personale per capire scuola per scuola in realtà in realtà come dove era per riaprire in tutto questo mentre nelle scuole mancano sempre le aule mancano sempre gli spazi con i trasporti non si è aggiunta Diciamo quello che anche ANIEF ospitava col coinvolgimento anche gli NCC oltre che dei taxi per poter eventualmente dei trasporti deve essere sottoposto però a diversi tavoli Dov’è Comunque si vadano a incontrare forse sociali Ma anche inil lavoro e anche il il mondo dei trasporti con i dirigenti scolastici sono che sono quelli che poi deliberano e attuano quello che viene deliberato Poi nei collegi docenti Quindi questa apertura ancora è strana i numeri del contagio ancora si dovranno aspettare quelli del 8 gennaio potrebbe slittare l’apertura delle superiori ancora al 18 gennaio ha detto anni e addirittura prima febbraio com’è Alcune regioni già avrebbero voluto fare vorrebbero fare in cura A proposito di scuola il 28% degli adolescenti dichiara che dall’inizio della mia almeno un compagno nella propria classe smesso di frequentare la scuola tra le cause principali degli assenti durante la data ci sono le difficoltà di connessione la mancanza di concentrazione e quanto emerge da un’indagine condotta da Ipsos per Save the Children nel secondo la quadra meno 34 mila studenti delle superiori a causa delle assenze prolungate potrebbero trovarsi il rischio di abbandono scolastico Inoltre più di uno studente su 3 ritiene che la propria preparazioneplastica ti è peggiorata mentre quasi uno su due sempre di aver sprecato l’ultimo anno è solo uno su quattro pensa che dopo la pandemia tutto tornerà come prima ore decisive per il governo Conte lavora una crisi pilotata me Renzi chiede risposte concrete ai cittadini sui vaccini economia scuola con i soldi Del Mes frena il segretario del PD Zingaretti rimaniamo contraria posizioni politiche che rischiano di destabilizzare maggioranza serve un rilancio dell’azione di governo in sintonia con tutti gli alleati per i 5 Stelle è il responsabile parlare di crisi nuovo documento del tesoro Su Rai 3 tesori a Palazzo Chigi ed è tutto anche questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa