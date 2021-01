Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio scuole superiori aperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia Mentre gli altri giorni mi gira una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure le quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marco e lezioni a distanza fino al 31 gennaio Intanto sono 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore 348 le vittime invariato al 13,8% il tasso di positività ore decisive per il governo Conte lavora una crisi pilotata me Renzi chiede risposte concrete città su bacini con la mia scuola con i soldi del Mestre nel segretario del PD Zingaretti rimaniamo contraria posizioni politiche che rischiano di destabilizzare la maggioranza serve un rilancio dell’azione di governo in sintonia con tutti gli alleatii 5 Stelle il responsabile parlare di crisi nuovo documento del tesoro sulle coppie tesoro oggi a Palazzo Chigi cambiamo ancora argomento elezioni truccate non abbiamo aperto non c’è da un’altra me lo ribadisce Giorgia dove rinnova l’accusa di brogli nell’ultimo comizio prima del voto per i ballottaggi che decideranno la maggioranza in Senato tutto il mondo riguarda dice Trump e i suoi sostenitori è sicura che lei non prenderanno la Casa Bianca Intanto è bufera per il preside dopo le rivelazioni del Washington Post su una lunga telefonata al Segretario di Stato della Georgia in cui sollecita a trovare i voti per ribaltare il risultato del PID state l’iran ha prodotto Il 20% di Uranio arricchito di fiore l’ho annunciato il portavoce dell’organizzazione per l’energia atomica iraniana Dieter Amber root kamalvandi citato dall’agenzia il quale ha aggiunto possiamo facilmente ottenere tassi di arricchimento più elevati sulla base della nuova legge del parlamento sull’azione strategica per evitare le sanzioni l’organizzazione per nei regi atomica iraniana e ho è obbligata ad aumentare le riserve di Uranio arricchito del 20% 120entro la fine dell’anno Roberto Maroni ex governatore della Lombardia è candidato sindaco per la lega Varese stato ricoverato in osservazione in ospedale a Varese a seguito di un malore a quanto emerso si trovava a casa sua lotta in provincia di Varese quando si è accasciato a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente Sono in corso esami per comprendere le cause del malore e giallo su Tanya Roberts contrariamente a quanto dichiarato dal cliente informato a sua volta dal marito dell’attrice le Bond girl negli anni 80 e Charlie’s Angels in pensione viva Robert 65 anni era stata ricoverata il 24 dicembre dopo essersi sentita male mentre passeggiava con il suo cane nelle ultime ore il suo agente maikling l’ha inviato un comunicato annunciando nella morte la nota forniva anche dettagli una dichiarazione del marito lenzo Brian Ora invece la retromarcia con Finger control precisare che l’informazione diffusa non era corretta ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa