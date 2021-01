Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale 5 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliana o il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli alla presentazione all’ Istituto Spallanzani dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano anti covid spiega Italia in grado assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata puntiamo a sviluppare 100 milioni di dosi per hanno il vaccino ad una temperatura tra i 2 Ei 8 gradi sottolinea la presidente dell’ azienda sviluppatrice gli fai col direttore scientifico dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito abbiamo arruolato 100 persone e 45 siamo state vaccinate con dosi diverse tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza il vaccino non ha avuto alcun evento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazione un risultamigliore rispetto a moderna E fai perché hanno avuto effetti indesiderati il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane concludi Ippolito resta costante e il vaccino e ad una sola che tanto in vigore il nuovo decreto dal 7 gennaio scuole superiori aperte dall’11 weekend del 9 10 arancione per tutta Italia Mentre gli altri giorni mi gira una fascia gialla rafforzata con lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera questa notte in vigore fino al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie per le fasce in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marche lezioni a distanza fino al 31 gennaio Intanto sono 10800 i nuovi casi nelle ultime 24 ore 348 le vittime in attesa dei dati di oggi invariato al 13,8% il tasso di positività e sul ritorno a scuola il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli epreoccupazione Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra regioni e Governo come le loro visioni possono essere così distanti Se si basano sugli stessi dati di prendere la 6 la 7 e 11 gennaio concludi non cambia la situazione di contagi scuola e trasporti Intanto il Piemonte ha deciso che gli studenti delle scuole superiori Torneranno in classe il 18 gennaio compatibilmente con l’andamento dell’epidemia la decisione fa parte dell’ ordinanza del Presidente della Regione Cirio firmerà nelle prossime ore ed è stata condivisa dalla regione con le prefetture elementari e medie riprenderanno in presenza gennaio essere in chiusura andiamo negli Stati Uniti elezioni truccate non abbiamo perso non c’è The Donald Trump e lo ribadisce in Georgia dove rinnova la cosa di Broglie nell’ultimo comincio prima del voto ai ballottaggi che decideranno la maggioranza in Senato tutto il mondo di Guarda dice Trump ha i suoi sostenitori e assicura che idee ma non prenderanno la Casa Bianca Intanto è bufera per il presidente dopo la rivelazioneThe Washington Post su una lunga telefonata al Segretario di Stato della Georgia in cui sollecita a trovare i voti per ribaltare il risultato nel Peak state È tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa