Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in apertura nuovo decreto nella notte scuole superiori di aperte dal 11 gennaio weekend del 9 10 arancione per tutta l’Italia mentre negli altri giorni vincerà la fascia gialla rafforzato lo stop agli spostamenti tra le regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore dal 7 al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento delle soglie RT per in Veneto Friuli Venezia Giulia e Marche lezioni a distanza fino al 31 gennaio e tu ritorna Qual è il Presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli dice e Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra le regioni e il governo come le loro visioni possano essere così distanti riprendere la frequenza insetto all’11 gennaio non cambia la situazione di contatti scuolaporti Intanto il Piemonte ha deciso che gli studenti delle scuole superiori Torneranno in classe il 18 gennaio elementari e medie riprenderanno in presenza il 7 ora parliamo del vaccino perché il presidente ti piace Franco Locatelli alla presentazione all’ Istituto Spallanzani dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano anti covid spiega l’Italia in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacità di generare e tecnologia biomedica sofisticata puntiamo a sviluppare 10 milioni di dosi per hanno il vaccino è stabile ad una temperatura tra i 2 ° sottolinea la presidente dell’azienda reitera sviluppatrice del vaccino più fai col direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito Abbiamo annullato 100 persone 45 sono stati contattati diversi e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza il vaccino non ha avuto alcun evento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazione un risultato migliore rispetto al Moderno e fai perché hanno avuto eindesiderati il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante e il vaccino è ad una sola dose la politica in chiusura crisi di governo ore decisive Conte lavora ad una crisi pilotata ma Renzi chiede risposte concrete ai cittadini sui vaccini economia e scuole con i soldi Del Mes prima il segretario del PD Zingaretti rimaniamo che provi a posizioni politiche che rischiano di di stabilizzare la maggioranza serve un rilancio dell’azione di governo in sintonia con tutti gli alleati per i 5 Stelle il responsabile parlare di crisi il nuovo documento del tesoro sul tesoro oggi a Palazzo Chigi è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa