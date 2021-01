Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalle redazioni in studio Giuliano Ferrigno e andiamo immediatamente a Bolzano Dove Nel pomeriggio una frana di sassi si è abbattuta su un albergo La struttura è parzialmente crollata sul luogo le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco si trova sui pendii del Monte Tondo ad una sessantina di metri sopra la città sono state avviate le ricerche di eventuali vittime del crollo è avvenuto poco dopo le 15 anche la terrazza panoramica devastata dai detriti rocce e sassi trovati sulla struttura fino a parlare in parte crollare coronavirus in merito alla situazione della somministrazione del vaccino contro il covid-19 si precisa che in Italia già vaccinato 180.000 persone lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi sulla somministrazione dei vaccini la macchina organizzativa sta accelerando e nel giro di poche settimane che gira a pieno ritmo alle spalle del nostro paese per il momento solo la Germaniaho potuto contare su una dotazione iniziale superiore siamo in due programmi importanti sottolinea ancora il governo e astrazeneca e l’autorizzazione di Eh ma per quello che sappiamo è imminente conferma il ministro Di Maio tech è conclusa la prima fase di sperimentazione del vaccino italiano l’azienda sviluppatrice reitera fa sapere puntiamo a sviluppare 100 milioni di dollari all’anno il vaccino è stabile ad una temperatura tra i 2 e gli 80 funzionante al 100% dice anche il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito abbiamo arruolato 100 persone 45 sono state vaccinate Con dosi diverse tutti sono arrivati alla fine per la dotazione di sicurezza il vaccino non ho avuto alcuna vento avverso grave nei primi 28 giorni un risultato migliore rispetto a moderno e fai perché hanno avuto effetti indesiderati il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane concludi resta costante il vaccino e ad una sola do te thote gennaio entrerà in vigore il nuovo decreto firmato nella notte scuole superiori aperte dal 11 gennaio in Piemonte dal 18 weekend del 9 10tutta Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia gialla rafforzata che lo stop agli spostamenti ed alle regioni sono queste le misure alle quali il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in vigore fino al 15 gennaio il ministro boccia annuncia l’inasprimento del Sole reti per le fasce in Veneto friuli-venezia Giulia e Marche lezioni a distanza fino al 31 gennaio è tutto per il momento Grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa