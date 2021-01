Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio i veti incrociati nella maggioranza il barometro del governo assegna ancora crisi in arrivo Se si va a votare rischiamo di perdere i fondi europei del ricoveri E l’allarme di Di Maio che in vita con te ad andare avanti e affrontare i tempi difficili che attendono il paese il nuovo piano del tesoro per i ricoveri atteso per stasera o per domani ma non è ancora stato convocato il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminarlo in ordine sparso per le scuole E la ministra Azzolina sicura che elementari e medie Torneranno in classe al sette le superiori il 11 visto che il problema dei trasporti è stato risolto ma il Piemonte Preferisce attendere il 18 mentre Veneto Friuli Venezia Giulia De Marchi il 31 gennaio in Trentino anche le superiori riaprono giovedì dal 7 gennaio le nuove misure del governo weekend10 in arancione in tutta Italia fascia gialla rafforzata con stop agli spostamenti per gli altri giorni inasprimento delle soglie reti Intanto sono oltre 15 mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore 649 i decessi tasso di positività al 11:04 % l’hotel eberle di Bolzano è stato distrutto oggi da un imponente frana circa 3000 metri cubi di roccia si sono abbattuti sulla struttura fortunatamente era struttura in questo periodo era chiusa per il covid ISS soccorritori escludono vittime nelle ultime settimane a Bolzano ci sono avute precipitazioni oltre la media e le passeggiate di Sant’Osvaldo che terminano nei pressi dell’albergo erano state chiuse per frane di piccole dimensioni è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa