Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio da validazione da parte di Francesco Vitale in studio aumenta ancora il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri che sale al 20% a livello nazionale 24 ore cresce in 13 regioni raggiungendo i livelli più critici in Valle D’Aosta Calabria Liguria e Umbria quanto si rileva con i dati diffusi dalla gente relativi al 4 gennaio posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con covid restano al 15% a livello nazionale ma crescono in sei regioni Abruzzo Basilicata Lombardia Provincia autonoma di Bolzano Piemonte in Valle D’Aosta Cambiamo argomento secondo le Stime preliminari a dicembre 2021 Resi noti dall’istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0% su base mensile portando il tasso di inflazione altre più 9% il tasso più alto di agosto 2008 accelerano anche i prezzi del cosiddetto carrello della spesa di prezzi dei beni alimentari per la cura delladella persona raddoppiano Infatti la loro crescita da 1 e 2 di novembre al più due 4 % il Canada ha annunciato un accordo di principio da 40 miliardi di dollari canadesi per riformare il sistema di assistenza all’infanzia a risarcire le famiglie indigene che negli anni sono state discriminate da questa politica l’annunciato la ministra dei servizi indigeni Patty hai due metà della somma servirà a risarcire i bambini indigeni che sono stati tolti e le loro famiglie fidate le cure statali mentre l’altra metà sarà destinata alla riforma del sistema dei servizi all’infanzia il report pagano un fermento del fregio del Partenone che raffigura il piede di una dea Artemide con i meravigliosi drappeggi della sua veste sarà trasferita da tenere al museo archeologico regionale a Salinas di Palermo e quanto prevede un accordo culturale internazionale in base quasi da te ne arriveranno in cambio due importanti reparti del museo Acropoli una statua acefala di Atena della fine del quinto secolo avanti Cristo è una forma geometrica della prima metà del VIII secolo il governo australiano il direttore dell’hotel Europa intervengono sul caso di Novak Djokovicche avrebbe ottenuto l’esenzione medica le restrizioni anti-covid e per poter partecipare al prestigioso torneo di Melbourne primo Grande Slam dell’anno il primo ministro Scott Morrison ha chiesto spiegazioni prove a sostegno della deroga e ha minacciato di far rientrare a casa il serbo con il primario se tale tensione non fosse giustificata anche il direttore della strada Open christyley esortato Djokovic a rivelare il motivo delle esenzioni mediche regalo però lo abbia avuto trattamenti privilegiati ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa