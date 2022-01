Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo il monitoraggio di agenas l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con covid i restano al 15% a livello nazionale ma crescono in sei regioni Abruzzo Basilicata Lombardia Provincia autonoma di Bolzano Piemonte Valle d’Aosta cambiamo ancora argomento ma continuiamo a parlare di attualità Papa Francesco all’udienza generale di oggi la prima del nuovo anno il Santo Padre è tornato a parlare del inverno demografico che affligge il nostro paese e tante coppie non hanno figli perché non vogliono ne vogliono uno e non di più ma poi di cani e gatti che occupano il posto dei figli torna a parlare di natalità legata al concetto Cristiano di Patria negare la maternità e la paternità vi diminuisce ci togli umanità la civiltà diviene più vecchia e senza maniperché si perde la ricchezza della paternità e della maternità e soffre la padre che non ha figli ha detto il Santo Padre andiamo all’estero proseguono le feroci proteste per l’aumento dei prezzi del gas in casa ad Amalfi capitale finanziaria del Kazakistan i manifestanti hanno assaltato è occupato l’edificio del comune rompendo i vetri e riuscendo a entrare nell’ufficio del sindaco da ieri la polizia kazaka ha più volte lanciato granate stordenti sul migliaio di manifestanti scesi per le strade i dimostranti si erano radunati in una piazza della città si stanno dirigendo verso il principale edificio dell’amministrazione locale secondo la polizia che ha messo in campo la Guardia Nazionale esercito ci sono estremisti nazioni che hanno preso il sopravvento picchiando diverse centinaia di Civili il presidente cazzimm giornata Cavalca la versione delle forze dell’ordine sostenendo che ci sono persone manovrata potenze straniere che vogliono far saltare la stabilità nel paese e frantumare l’unità del Popolo la contro conferenza stampa per ricordare la sarta congresso avvenuto il 6 gennaioSara l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cancellato l’appuntamento in programma a Mar a Lago Palm Beach Dove stai con vive in Florida da quando ha lasciato la casa bianca E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa