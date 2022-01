Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio in Italia ci sono 189109 nuovi casi di coronavirus a fronte di milione 94255 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 230 decessi Per un totale da inizio pandemia che arriva 100 38276 in terapia intensiva sono ricoverati in 1428 pazienti mentre i guariti sono 33037 un tasso di positività al 17,3% governo si prepara a provare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus della cabina di regia emersa l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per gli over 50 misura che provvede L’opposizione Movimento 5 Stelle mentre la lega si è detta favorevole anche salutato per la vaccinazione obbligatoria per over 65 attualmente in corso l’incontro tra governo e regioni a seguire il Consiglio dei Ministri emi sembra il 3 gennaio sono cresciuti del 86% in pazienti ricoverati per covid 18 anni sotto i dati degli ospedali sentinella della fiaso il numero dei bambini ricoverati quasi raddoppiato passando da 66123 ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva da 2 a 6 in una settimana il governo dello stato di Victoria in Australia respinto una richiesta a tarda notte della Dogana australiana per il visto del numero uno del tennis Novak Djokovic ore prima che tu eri attaccasse a terrazza a Melbourne la squadra del verbo avrebbe presentato il tipo di visto sbagliato i funzionari della frontiera Allora la discrezionalità di consentire a Nole di entrare nel paese non serve nessun test preventivo per tornare a scuola in Lombardia un tampone per il rientro in classe non è richiesto ne danno indicazioni regionali nella quelle di livello nazionale lo chiarisce la regione in seguito si ci arrivano i centri tamponi di genitori con figli che sostengono di aver bisogno del documento che attesti la negatività per il ritorno in classe e quindi stata diffusa una nota della direzione generale Welfare Lombarda ed è tutto anche per questa edizionea tutti l’augurio di una buona serata

