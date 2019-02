Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salita 8:00 il numero delle vittime dell’incendio di un palazzo in un quartiere residenziale di Parigi lo hanno reso noto i vigili del fuoco che hanno spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi ancora i feriti sono più di venti intanto la polizia arrestata una donna per il momento l’ipotesi favorire l’incendio doloso per questo abbiamo fermato una persona non c’è per procuratore della repubblica di Parigi la persona arrestata una donna che abitava nel palazzo della Rue erlanger andato in fiamme che era stata fermata ieri dell’edificio questa notte in Venezuela il giorno dopo l’intervista Nicolas Maduro il presidente del Venezuela continua ad affrontare la crisi internazionale del paese bolla come disgusto comunicato diffuso del gruppo di Lima a Ottawa in cui si chiede ai militari venezuelani di appoggiare il presidente dell’assemblea autoproclamatosi presidente Inter in quale è il temail governo italiano che ieri ha bloccato il nuovo tentativo europeo di arrivare una dichiarazione comune di 28 emozioni tra i 19 paesi che hanno riconosciuto valido presidente ad interim intanto anche il Giappone annuncio di non volersi schierare il governo auspica che il movimento che punta ripristino della democratizzazione del paese continui pacificamente riflettendo le posizioni delle varie nazioni Ha detto il capo di gabinetto io uscire Suca in una conferenza stampa possiamo ancora pagina cronaca almeno 15 persone sono state arrestate questa mattina a Foggia in un’operazione congiunta dei Carabinieri Polizia di Stato Guardia di Finanza denominata Chorus contro il responsabile di una serie di attentati in danno di esercizi commerciali cambiamo ancora argomento il maltempo un altro andata in arrivo in gran parte del Sud nella prima parte della settimana a partire da oggi soprattutto tra che la Sicilia inizialmente anche sul Medio versante Adriatico al nord e il tempo migliora ma resta elevato il pericolo valanghe Sulla maggior parte dei settori Alpini specialmente quelli della Lombardia del Trentino Alto AdigeChe temperature ci saranno torno e valori normali non sono previste nuovi irruzioni di aria gelida nevicate fino a bassa quota per oggi la protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta rossa sulla fascia ionica della Calabria e arancione sulla faccia di retica dal catanzarese alla regina i sindaci di Crotone Catanzaro Non disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado portiamo quella pagina album via è il nuovo album realizzato da Salvatore cauteruccio e Umberto Napolitano con il valido contributo del trombettista Gianfranco Campagnoli il primo fisarmonicista che incontra sonorità del mondo pianista i linguaggi quello che potrebbe definire il tutto addosso nella tradizione tanguera in parte all’estero e sintassi del jazz moderno Antonello Troya Umberto Napoli 1 brano al gondia facciamo la prima traduzione così letterale poi Salvatore cauteruccio che abbiamo qui con noi ci spiegherà se è un giorno in spagnoloparliamo di questo nuovo disco Salvatore dietro a questo Appunto questo titolo Diciamo che abbiamo dato a questo lavoro ti scrivo discografico cioè una brevissima storia io racconto sempre con Umberto Napolitano È da tempo che facciamo Vogliamo fare qualcosa insieme e ogni volta che ho avuto con Umberto ci dicevamo sempre Guarda dobbiamo tirare su un progetto che dobbiamo suonare e dobbiamo suonare insieme è Umberto mi fa Salvatore Guarda che non c’è un io ho scritto per questo tuo è intitolata altezza alcuni Che significa forse un giornoAllora facciamo così Questo sarà il titolo del nostro primo album che registreremo perché forse un giorno ce la faremo allora poi che succede abbiamo. abbiamo realizzato un disco che quindi questo giorno è arrivato già l’avevi completo e quindi teniamo questo nome che dici che altezza album magari fa lui ha detto Umberto però facciamo così togliamo dalle pezze va bene quindi forse lo togliamo e lasciamo un giorno perché si è meritato questo questo sogno che nella mente entrambi il numero grano ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa