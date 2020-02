Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il numero dei casi di coronavirus accertata in Cina ha raggiunto quota 24324 in una giornata segnata da un balzo dei contagi che nelle ultime 24 ore hanno toccato 3887 persone decessi sono 65 tutti nella provincia focolaio 490 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia Intanto in Giappone almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena sono risultati positivi a bordo della nave C’erano 3711 persone test su 200 con sintomi l’organizzazione Mondiale della sanità ha confidato Tuttavia nelle efficace delle misure messe in atto per circoscrivere Il morbo mentre il 90% dei casi si trova in Cina nel resto del mondo Abbiamo solo 176 casi ha dichiarato il capo dell’organizzazione Mondiale della sanità ha Pedrosa Adamo significa che non peggiodi sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire il virus si è affacciato finora in 25 paesi accelerano le evacuazioni il diciassettenne italiano non hai il turno Io se tornerà presto a casa mentre un uomo di 60 anni da poco tornato dalla Cina è in isolamento a Livorno in attesa dei risultati dei test di una donna Reggio Calabria si aggravano le condizioni della coppia di cinesi ricoverati all’ospedale Anzani mentre i controlli in aeroporto con i termo scanner vengono estesi tutti i voli internazionali in arrivo a Fiumicino anche su quelli nazionali polemica sulla richiesta di 4 governatori leghisti di impedire l’accesso a scuola i bambini rientrati dalla Cina con te invita a fidarsi di chi ha le competenze per tutelare i cittadini dal contagio Ma la lega insiste accordo Ministero della Salute e Twitter contro le fake news che abbiamo Al momento abbiamo raggiunto risultati incredibili e il nostro paese è di nuovo rispettato nel mondo Donald Trump fa il discorso sudell’Unione davanti al congresso americano più che mai diviso sul suo impeachment il nostro paese non è mai stato così forte ha detto sottolineando che ne appena tre anni Abbiamo sconfitto il declino dell’America Io mantengo le mie promesse come quelle commercio con gli accordi con la Cina è quello col Messico il Canada Travel ricordato quindi di accordi commerciali raggiunti il muro con il Messico e gli sforzi per porre fine alle guerre americane nel Medio Oriente Il meglio deve ancora venire assicura la conquista di Marte di lotta al terrorismo e al nucleare iraniano ad assistere alla discorso anche il britannico Nigel Farage è Juan guaido gelocal.it periodiche al termine del discorso ne ha tracciato con disprezzo la sua copia virgola nel caos il conteggio dei voti del caus Democratico per le presidenziali americane 2020 anche se ci sono già i primi risultati che vedono in testa sorpresa avete eseguito da verny Sanders terza con notevole distacco Elizabeth Warren mentre l’ex vicepresidente Joe bidendalla linea ira è partito democratico chiede scusa per il pasticcio causato dice da difficoltà tecniche nel conteggio dei voti Trump ironizza sui social quando i democratici cominceranno a scaricare la colpa sulla Russia invece di ammettere la loro incompetenza saremo i primi una volta che tutti voti saranno conteggiati promette intanto Sanders possiamo ancora pagina una giornata vissuta ritmo sostenuto Ma questo è il tasto che bisogna tenere per rispondere con efficacia concretezza alle esigenze dei cittadini tutine di con i ministri Parlamentari che si sono impegnati a sostenere il governo e il post su Facebook del presidente del consiglio Giuseppe Conte teatro rientro dalla visita a Londra e Bruxelles nella capitale britannica il premier ha incontrato Boris Johnson con il quale ha lanciato la prossima conferenza sul clima Cop 26 è raccomandato la massima nazionali che vivono in Gran Bretagna a Bruxelles si è parlato di stabilità e grip Stati Uniti a Londra nel mercato un incontro con il Ministero per vincere gli obiettivi posti a base del negoziato in corso tra le partiobiettivo raggiungere un accordo in vista della prossima udienza fissata Milano il 7 febbraio Cambiamo argomento la benedizione di Don Rosario Fiorello Il pianto di Tiziano Ferro Nel omaggio a Mia Martini La Rula Jebreal contro la violenza sulle donne hanno contrassegnato la prima serata del settantesimo Festival di Sanremo Il sogno di una vita che si realizza per Amadeus tubazione per Albano e Romina Jessica emozionata con la faccia il cuore show di Achille Lauro Entrata in scena con un mantello poi rimasto in tutina Devo dovute la giuria demoscopica composta da 300 persone alla fine dell’esibizione di 12 premia le vibrazioni con il brano Dov’è seconda Elodie con Andromeda e testo di un atto con fai rumore E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa