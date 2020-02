Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il diciassettenne italiano rimasto a pois non ha il virus e tornerà presto a casa mentre un uomo di 60 anni da poco tornato dalla Cina è in isolamento a Livorno in attesa dei risultati del test di mente una donna Reggio Calabria si aggravano le condizioni della coppia di cinesi ricoveratelo Spallanzani mentre i controlli in aeroporto con i termo scanner vengono estesi a tutti i voli internazionali in arrivo e a Fiumicino anche su quelli andiamo all’estero stato dell’Unione Il meglio deve ancora venire questa la promessa che Donald Trump ha pronunciato chiudendo il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso anche lanciato la sfida per la sua rielezione il prossimo novembre Io ho mantenuto le mie promesse a poi rivendicato il Tycoon Abbiamo sconfitto il declino dell’America sottolineato e non lasceremo che venga distrutta Dal socialismo tensione in aulatestimonia la mancata stretta di mano poco prima dell’inizio del discorso tra Trump e la terza carica dello stato da speaker della camera Nancy pelosi più volte incontrato alle spalle del Tycoon mentre scuoteva la testa non solo strappato la copia del discorso che era appena stata consegnata dal presidente è stata la cosa più Cortese considerando quali potevano essere le alternative ha commentato e andiamo a parlare del Festival di Sanremo per l’esordio della settantesima edizione Si è puntato tutto su Fiorello lo showman ha dato il via alla prima serata della kermesse canora scaldando il pubblico in un’insolita veste da sacerdote introducendo patrona del teatro Ariston di quest’anno Amadeus 49 proposte sul palcoscenico il ritmi elettronici di Tsunami degli Eugenio in via di gioia hanno aperto la gara affidando Tecla Marton inno contro la violenza sulla donna da giuria demoscopica deciso di escludere dal concorso canoro Eugenio in via di gioia Sanremo 2020 poi prosegue per Tecla Il secondo duello delle nuove propostevisto affrontarsi fari e Leo Gassman primo ha intonato La ballata d’amore di noi il secondo ha risposto con va bene così il cantante italo nigeriano dell’accento Romagnolo è stato eliminato A fronte la Tecla nella semifinale delle nuove proposte E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento d’ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa